ایران اسرائیل امریکا جنگ کے سبب 450 پاکستانی زائرین تاحال کربلا میں محصور

اسلام آباد:
ایران اسرائیل امریکا جنگ کے سبب 450 پاکستانی زائرین تاحال کربلا میں پھنسے ہوئے ہیں۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق 9 رمضان سے بند عراقی فضائی حدود کے باعث 450 سے زائد پاکستانی زائرین تاحال کربلا میں پھنسے ہوئے ہیں، 50 کے لگ بھگ زائرین سعودی عرب کے عمرہ ویزے لگوا کر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔
ایک زائر ضیغم عباس نے ایکسپریس نیوز سے بات چیت میں بتایا کہ محصور زائرین میں کچھ کے پاس اضافی رقوم موجود تھیں، جس کے ذریعے انھوں نے عراق سے ایران بائی روڈ جبکہ کچھ نے عراق سے بعذریہ جورڈن سفرکا راستہ اختیار کیا اور پاکستان پہنچ گئے، پاکستانی زائرین میں خواتین بچے اور بزرگ بھی شامل ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ زائرین کے پاس موجود رقم ختم ہونے سے اشیائے خورونوش اور ادویات خریدنے کے بھی لالے پڑ گئے، ادویات کی عدم دستیابی کے باعث اکثر بیمار بزرگ زائرین کی حالت خراب ہے، پاکستانی قونصل خانے سمیت سفارتخانے کے حکام نے بھی زائرین سے کوئی رابطہ نہیں کیا، محصور زائرین کی وطن واپسی کے حوالے سے پاکستانی سفارتی عملہ عدم دلچسپی کامظاہرہ کررہا ہے۔
زائرین نے وطن واپسی کے لیے حکومت پاکستان سے اپیل کردی۔