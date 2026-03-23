ایران اسرائیل امریکا جنگ کے سبب 450 پاکستانی زائرین تاحال کربلا میں محصور

رقم ختم ہونے سے مشکلات، زائرین نے وطن واپسی کے لیے حکومت پاکستان سے اپیل کردی

اسٹاف رپورٹر March 23, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

ایران اسرائیل امریکا جنگ کے سبب 450 پاکستانی زائرین تاحال کربلا میں پھنسے ہوئے ہیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق 9 رمضان سے بند عراقی فضائی حدود کے باعث 450 سے زائد پاکستانی زائرین تاحال کربلا میں پھنسے ہوئے ہیں، 50 کے لگ بھگ زائرین سعودی عرب کے عمرہ ویزے لگوا کر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔

ایک زائر ضیغم عباس نے ایکسپریس نیوز سے بات چیت میں بتایا کہ محصور زائرین میں کچھ کے پاس اضافی رقوم موجود تھیں، جس کے ذریعے  انھوں نے عراق سے ایران بائی روڈ جبکہ کچھ نے عراق سے بعذریہ  جورڈن  سفرکا راستہ اختیار کیا اور پاکستان پہنچ گئے، پاکستانی زائرین میں خواتین بچے اور بزرگ بھی شامل ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ زائرین کے پاس موجود رقم ختم ہونے سے اشیائے خورونوش اور ادویات خریدنے کے بھی لالے پڑ گئے، ادویات کی عدم دستیابی کے باعث اکثر بیمار بزرگ زائرین کی حالت خراب ہے، پاکستانی قونصل خانے سمیت سفارتخانے کے حکام نے بھی زائرین سے کوئی رابطہ نہیں کیا، محصور زائرین کی وطن واپسی کے حوالے سے پاکستانی سفارتی عملہ عدم دلچسپی کامظاہرہ کررہا ہے۔

زائرین نے وطن واپسی کے لیے حکومت پاکستان سے اپیل کردی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو