آبنائے ہرمز کی بندش؛ دنیا کیلیے نئی آبی گذرگاہ کون سی ہوسکتی ہے؟ ماہرین کا بڑا انکشاف

ایران نے امریکا اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں آبنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے

ویب ڈیسک March 23, 2026
آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد سے دنیا بھر میں تیل کی ترسیل رک گئی ہے

مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے باعث آبنائے ہرمز بند ہے جس سے دنیا بھر میں پیٹرول کی ترسیل معطل ہوگئی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے باتیں گرنے لگیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ عالمی شپنگ 2026 کے بقیہ عرصے کے دوران مشرق وسطیٰ کے راستے سے گزرنے کے بجائے جنوبی افریقا کے کیپ آف گڈ کے گرد طویل چکر لگانے کا انتخاب کرسکتی ہے۔

اینالسٹ پیٹر سینڈ نے بتایا کہ آبنائے ہرمز غیر محفوظ ہے اور شاید رواں برس ایسا ہی معاملہ رہے گا کیونکہ خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال غیر یقینی ہے۔

انھوں نے مزید بتایا کہ تجارتی جہاز اب دیگر رسد کے راستوں جیسے کہ باب المندب (یمن اور افریقا کے سرنگ کے درمیان) اور سوئز کینال (مصر میں سرخ سمندر سے ملنے والا راستہ) سے بھی دور رہیں گے جہاں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے شپنگ کو متاثر کیا ہے۔

اینالسٹ پیٹر سینڈ نے کہا کہ ہم نے پچھلے کئی برسوں میں دیکھا ہے کہ وسیع خطے میں بے چینی جاری ہے۔ حوثی باغی باب المندب کو بند کر کے شدید رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں۔

انھوں نے مزید بتایا کہ ممکن ہے کہ اگلے ایک سال تک عالمی شپنگ مکمل طور پر کیپ آف گڈ کے گرد کا راستہ اختیار کرے بجائے اس کے کہ چھوٹے راستے یعنی سوئز کینال سے گزرے۔

ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عالمی شپنگ کی یہ صورتحال عالمی مال برداری کی لاگت اور ترسیل کے وقت پر بھی گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔

 
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر کی ساڑھی میں بولڈ تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین برہم

ہانیہ عامر کی ساڑھی میں بولڈ تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین برہم

 Mar 23, 2026 12:20 PM |
رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

 Mar 23, 2026 12:14 AM |
عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

 Mar 22, 2026 07:23 PM |

متعلقہ

Express News

مشرق وسطٰی جنگ؛ برطانیہ نے ایرانی سفیر کو طلب کرلیا

Express News

آبنائے ہرمز کی بندش؛ دنیا کیلیے نئی آبی گذرگاہ کون سی ہوسکتی ہے؟ ماہرین کا بڑا انکشاف

Express News

امریکا نے گھٹنے ٹیک دیئے؟ ایران سے ملاقات کی درخواست کردی

Express News

امریکا ایران مذاکرات؛ پیٹرول قیمتں کم، اسٹاک ایکسچینج میں تیزی؛ ڈالر اور سونا مستحکم

Express News

مشرق وسطیٰ میں جنگ طویل عرصے تک جاری رہ سکتی ہے؛ برطانوی وزیراعظم

Express News

’ایران کیساتھ کئی نکات طے پاگئے‘؛ ٹرمپ نے پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کیلیے مؤخرکر دیئے

