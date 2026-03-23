امریکی صدر ٹرمپ کو ایران کے ساتھ معاہدہ طے پانے کی امید ہے؛ اسرائیلی وزیراعظم

اسرائیل کے وزیرِاعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلیفون پر گفتگو ہوئی ہے جس میں ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے پر بھی بات چیت کی گئی۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کے بقول صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خیال ظاہر کیا کہ موجودہ حالات میں ایک ایسا معاہدہ ممکن ہے جس کے ذریعے جنگی اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اہم مفادات کا تحفظ بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔
اسرائیلی وزیرِاعظم نیتن یاہو نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسرائیلی اور امریکی افواج کی جنگ میں اہم کامیابیوں نے ایران کو معاہدے پر مجبور کیا ہے۔ سفارتی کامیابی بھی ہماری ہوگی۔
خیال رہے کہ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات مثبت اور نتیجہ خیز ثابت ہوئے ہیں۔ کئی نکات پر دونوں ممالک کے درمیان اتفاق رائے ہوگیا ہے۔
دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے بیان میں امریکی صدر کے مذاکرات کے دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ مذاکرات کا شوشہ چھوڑ کر پیٹرول قیمتوں میں کمی اور جنگ میں کچھ وقفہ کرنا چاہتے ہیں۔