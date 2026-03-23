امریکی صدر ٹرمپ کو ایران کے ساتھ معاہدہ طے پانے کی امید ہے؛ اسرائیلی وزیراعظم

اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ٹیلی فون پر صدر ٹرمپ سے گفتگو کی

ویب ڈیسک March 23, 2026
اسرائیلی وزیراعظم کے موبائل فون کے کیمرے پر ٹیپ چپکا ہوا ہے

اسرائیل کے وزیرِاعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلیفون پر گفتگو ہوئی ہے جس میں ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے پر بھی بات چیت کی گئی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کے بقول صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خیال ظاہر کیا کہ موجودہ حالات میں ایک ایسا معاہدہ ممکن ہے جس کے ذریعے جنگی اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اہم مفادات کا تحفظ بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔

اسرائیلی وزیرِاعظم نیتن یاہو نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسرائیلی اور امریکی افواج کی جنگ میں اہم کامیابیوں نے ایران کو معاہدے پر مجبور کیا ہے۔ سفارتی کامیابی بھی ہماری ہوگی۔

خیال رہے کہ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات مثبت اور نتیجہ خیز ثابت ہوئے ہیں۔ کئی نکات پر دونوں ممالک کے درمیان اتفاق رائے ہوگیا ہے۔  

دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے بیان میں امریکی صدر کے مذاکرات کے دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ مذاکرات کا شوشہ چھوڑ کر پیٹرول قیمتوں میں کمی اور جنگ میں کچھ وقفہ کرنا چاہتے ہیں۔

 
ہانیہ عامر کی ساڑھی میں بولڈ تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین برہم

ہانیہ عامر کی ساڑھی میں بولڈ تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین برہم

رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

