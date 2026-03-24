کراچی، اونگی ٹاؤن میں مالی حالات سے دلبرداشتہ شخص نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی

ورثا موت کی تصدیق کے بعد لاش پولیس کارروائی کرائے بغیر لے گئے

اسٹاف رپورٹر March 24, 2026
کراچی:

 شہر قائد کے علاقے اورنگی ٹاؤن 14 نمبر کے رہائشی شخص نے مالی حالات سے دلبرداشتہ ہو کر گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی ۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان بازار کے علاقے اورنگی ٹاؤن 14 نمبر بکشائی مسجد کے قریب گھر سے پیر اور منگل کی درمیانی شب ایک شخص کی گلے میں پھندا لگی لاش ملی۔ 

متوفی کی لاش ایدھی ایمبولینس کے ذریعے عباس شہید اسپتال لائی گئی ، پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 37 سالہ دانش ولد محمد بڑی کے نام سے کی گئی۔ 

ورثا موت کی تصدیق کے بعد لاش پولیس کارروائی کرائے بغیر لے گئے۔ 

ابتدائی طور پر جاں بحق ہونے والے شخص کے ورثا نے ایم ایل او عباسی شہید اسپتال کو بتایا کہ متوفی مالی طور پر پریشان تھا جس کے باعث اس نے دلبرداشتہ ہو کر خودکشی کی ہے ، پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے ۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر باکسنگ میں قدم رکھنے کیلیے تیار، ورلڈ باکسنگ چیمپئن کا ٹریننگ دینے کا انکشاف

 Mar 24, 2026 02:21 AM |
ہانیہ عامر کی ساڑھی میں بولڈ تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین برہم

 Mar 23, 2026 12:20 PM |
رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

 Mar 23, 2026 12:14 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی

Express News

کراچی، ملیر رفاہِ عام سوسائٹی سے ایک شخص کی لاش برآمد

Express News

کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، زخمی سمیت 3 ملزمان گرفتار

Express News

کراچی، بلال کالونی میں گھر سے میاں بیوی کی دو تین روز پرانی لاشیں برآمد

Express News

کراچی، سپر ہائی وے نئی سبزی منڈی کے قریب ٹریفک حادثہ ایک شخص جاں بحق

Express News

کراچی؛ نوسربازوں نے نوجوان کا اے ٹی ایم کارڈ قبضے میں لیکر 9 لاکھ روپے سے محروم کر دیا

