کراچی، اونگی ٹاؤن میں مالی حالات سے دلبرداشتہ شخص نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی

کراچی:
شہر قائد کے علاقے اورنگی ٹاؤن 14 نمبر کے رہائشی شخص نے مالی حالات سے دلبرداشتہ ہو کر گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی ۔
تفصیلات کے مطابق پاکستان بازار کے علاقے اورنگی ٹاؤن 14 نمبر بکشائی مسجد کے قریب گھر سے پیر اور منگل کی درمیانی شب ایک شخص کی گلے میں پھندا لگی لاش ملی۔
متوفی کی لاش ایدھی ایمبولینس کے ذریعے عباس شہید اسپتال لائی گئی ، پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 37 سالہ دانش ولد محمد بڑی کے نام سے کی گئی۔
ورثا موت کی تصدیق کے بعد لاش پولیس کارروائی کرائے بغیر لے گئے۔
ابتدائی طور پر جاں بحق ہونے والے شخص کے ورثا نے ایم ایل او عباسی شہید اسپتال کو بتایا کہ متوفی مالی طور پر پریشان تھا جس کے باعث اس نے دلبرداشتہ ہو کر خودکشی کی ہے ، پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے ۔