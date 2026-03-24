پی ایس ایل: آسٹریلیا کے 14 کھلاڑی کس ٹیم کی نمائندگی کریں گے؟

اسپینسر جانسن اور جیک فریسر میک گرک نجی وجوہات کی بناء پر پی ایس ایل سے دستبردار ہوگئے ہیں

اسپورٹس ڈیسک March 24, 2026
پاکستان سپر لیگ کے گیارہویں ایڈیشن میں آسٹریلیا کے 14 نامور کھلاڑی مختلف ٹیموں کی نمائندگی کریں گے۔

تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل کے گیارہویں ایڈیشن میں دو نئی فرنچائزز کی آمد کے بعد ٹیموں کی مجموعی تعداد آٹھ ہوگئی ہے۔

آسٹریلیا کے سب سے زیادہ (پانچ) کھلاڑی ملتان سلطانز کا حصہ ہیں جن میں کپتان ایشٹن ٹرنر، اسٹیو اسمتھ، پیٹر سڈل، جوش فلپ اور لالچند شا شامل ہیں۔

حیدرآباد کنگزمین کے کپتان مارنس لبوشین سمیت جارح مزاج آل راؤنڈر گلین میکسویل اور رائیلی میریڈتھ کا تعلق بھی آسٹریلیا سے ہے۔

جارح مزاج اوپننگ بلے باز ڈیوڈ وارنر اور لیگ اسپنر ایڈم زیمپا کراچی کنگز جبکہ بین مکڈرموٹ اور سیم ہارپر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی نمائندگی کریں گے۔

میکس برائنٹ اسلام آباد یونائیٹڈ اور آرون ہارڈی پشاور زلمی کا حصہ ہوں گے۔

واضح رہے کہ اسپینسر جانسن اور جیک فریسر میک گرک نجی وجوہات کی بناء پر پی ایس ایل سے دستبردار ہوگئے ہیں۔
پاکستانی فلم 'بلھا' 2 دن میں 2 کروڑ سے زائد کا بزنس کرنے میں کامیاب

پاکستانی فلم ’بلھا‘ 2 دن میں 2 کروڑ سے زائد کا بزنس کرنے میں کامیاب

Mar 24, 2026 02:32 PM |
سابقہ اداکارہ نے نامور صحافی سے دوسری شادی کا قصہ سنادیا

سابقہ اداکارہ نے نامور صحافی سے دوسری شادی کا قصہ سنادیا

 Mar 24, 2026 02:02 PM |
ڈکی بھائی نے ’پی این آئی ایل‘ سے نام نکلوانے کیلیے درخواست دائر کردی 

ڈکی بھائی نے ’پی این آئی ایل‘ سے نام نکلوانے کیلیے درخواست دائر کردی 

 Mar 24, 2026 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

پی ایس ایل 11 کے کمنٹری پینل کا اعلان کر دیا گیا

Express News

اہم کھلاڑی کپتانی سے مستعفی

Express News

قومی کرکٹر صاحبزادہ فرحان آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ قرار

Express News

میسی کا ایک اور اعزاز، برازیلین لیجنڈ پیلے کو پیچھے چھوڑ دیا

Express News

پی ایس ایل: آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے نامور کھلاڑی پاکستان پہنچ گئے

Express News

ایرانی فٹبال ٹیم کے کھلاڑی کو بے وفائی کے مبینہ فعل پر قومی ٹیم سے نکال دیا گیا

