سندھ ہائیکورٹ آئینی بینچ؛ اساتذہ کی تنخواہیں اور پنشن سے کٹوتی روکنے کا حکم

عدالت نے محکمہ خزانہ و دیگر کو مزید کارروائی سے بھی روکتے ہوئے آئندہ سماعت تک حکم امتناع جاری کر دیا

کورٹ رپورٹر March 24, 2026
کراچی:

سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے اساتذہ کی تنخواہیں اور پنشن سے کٹوتی روکنے کا حکم دے دیا۔

عدالت نے محکمہ خزانہ و دیگر کو مزید کارروائی سے بھی روکتے ہوئے آئندہ سماعت تک حکم امتناع جاری کر دیا۔ عدالت نے محکمہ تعلیم و دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔

سندھ ہائیکورٹ میں اساتذہ کے ٹائم اسکیل ختم کرنے اور دی گئی اضافی مراعات واپس لینے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست کو پہلے سے دائر درخواستوں کے ساتھ یکجا کرنے کی ہدایت کر دی۔

عدالت نے ہدایت کی کہ آئندہ سماعت تک اساتذہ کی تنخواہ یا پنشن سے کسی قسم کی جبری وصولی نہ کی جائے۔

وکیل درخواست گزار مکیش کمار نے دلائل دیے کہ عدالت اس نوعیت کی درخواست پر پہلے ہی حکم جاری کر چکی ہے، عدالتی حکم کی غلط تشریح نکالی گئی ہے۔

وکیل نے کہا کہ درخواست گزار محکمہ تعلیم میں ریٹائرڈ اور حاضر سروس اساتذہ ہیں۔ درخواست گزار ڈرائنگ ٹیچرز، فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹرز اور ورکشاپ انسٹرکٹرز کے کیڈرز سے تعلق رکھتے ہیں۔ متعلقہ اساتذہ کو سروس کے دوران قواعد و ضوابط کے تحت ترقی اور اپ گریڈیشن دی گئی۔

ایڈووکیٹ مکیش کمار نے دلائل میں کہا کہ حکومتِ سندھ کی ٹائم اسکیل پالیسی کے مطابق گریڈ 15 سے 20 تک تنخواہیں ادا کی جاتی رہیں، محکمہ فنانس نے 21 جنوری کو خط لکھا تھا، خط کے ذریعے ٹائم اسکیل کے فوائد ختم کرنے کا حکم دیا گیا، محکمہ خزانہ نے اضافی ادائیگیوں کی واپسی کی ہدایات جاری کیں۔

وکیل درخواست گزار کے مطابق خط کے بعد محکمہ اسکول ایجوکیشن نے بھی عمل درآمد کا مراسلہ جاری کیا، تنخواہوں میں کٹوتی اور دی گئی اضافی رقوم کی واپسی غیر قانونی ہے، کئی اساتذہ تو ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں۔
مقبول خبریں

ڈکی بھائی نے ’پی این آئی ایل‘ سے نام نکلوانے کیلیے درخواست دائر کردی 

ڈکی بھائی نے ’پی این آئی ایل‘ سے نام نکلوانے کیلیے درخواست دائر کردی 

 Mar 24, 2026 12:28 PM |
ندا یاسر کے بولڈ لباس اور وگ پر صارفین کی شدید تنقید

ندا یاسر کے بولڈ لباس اور وگ پر صارفین کی شدید تنقید

Mar 24, 2026 11:47 AM |
ماہرہ خان نے اپنے کرش کا انکشاف کردیا

ماہرہ خان نے اپنے کرش کا انکشاف کردیا

 Mar 24, 2026 10:08 AM |

متعلقہ

Express News

مصطفیٰ عامر قتل کیس: ارمغان کے گھر چھاپے میں زخمی ڈی ایس پی انتقال کرگئے

Express News

ایران اسرائیل امریکا جنگ کے سبب 450 پاکستانی زائرین تاحال کربلا میں محصور

Express News

 دبئی کے برج خلیفہ پر پاکستان کا قومی پرچم روشن کیا گیا

Express News

پاکستان کی حکومت اور عوام نے ہمیشہ قومی خودمختاری اور آزادی کا بھرپور دفاع کیا، چینی صدر

Express News

وزیراعظم کا ایرانی صدر سے رابطہ، کشیدگی کم کرکے مذاکرات کی راہ اپنانے پر زور

Express News

بابِ خیبر "پاکستان زندہ باد" کے نعروں سے گونج اٹھا

