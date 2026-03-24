شہید علی لاریجانی کی جگہ تعینات ہونے والے محمد باقر ذوالقدر کون ہیں ؟

علی لاریجانی امریکی حملے میں بیٹے سمیت شہید ہوگئے تھے

ویب ڈیسک March 24, 2026
علی لاریجانی شہید کی جگہ محمد باقر ذوالقدر کو مقرر کردیا گیا

گزشتہ ہفتے امریکی حملے میں شہید ہونے والے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کی جگہ محمد باقر ذوالقدر کو نیا سیکریٹری مقرر کر دیا گیا۔

ایرانی میڈیا کے مطابق علی لاریجانی کی جگہ محمد باقر ذوالقدر کی نامزدگی کی توثیق سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے بھی کردی۔

خیال رہے کہ یہ تقرری ایک نہایت حساس وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران کو اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔

ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ملک کی اعلیٰ ترین دفاعی اور سیکیورٹی پالیسی سازی کا ادارہ ہے، جس کا سیکریٹری انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔

محمد باقر ذوالقدر کون ہیں؟

محمد باقر ذوالقدر ایران کے بااثر سیکیورٹی اور عسکری حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ماضی میں اسلامی انقلابی گارڈ کور کے اہم کمانڈر رہ چکے ہیں اور کئی کلیدی عہدوں پر فائز رہے ہیں۔

محمد باقر ذوالقدر نے پاسداران انقلاب کے جوائنٹ اسٹاف کے سربراہ، نائب کمانڈر ان چیف، وزارت داخلہ میں سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے امور کے نائب سربراہ اور 8 سال تک عدلیہ میں اسٹریٹجک امور کے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔

یاد رہے کہ امریکی حملے میں شہید ہونے والی علی لاریجانی کا شمار ایران کے سینئر سیاستدانوں میں ہوتا تھا اور وہ ماضی میں پارلیمنٹ کے اسپیکر سمیت کئی اہم عہدوں پر فائز رہ چکے تھے۔

آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد علی لاریجانی نے امریکا کے خلاف شدید ردعمل ظاہر کیا تھا اور وہ صدر ٹرمپ پر کھلی اور بے باک تنقید کرنے والے ایران کے سب سے بڑے رہنما بن گئے تھے۔

علی لاریجانی کو امریکا نے ایک فلیٹ میں نشانہ بنایا جو ان کی بیٹی کا تھا اور وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ وہاں پہنچے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد اس عہدے پر نئی تقرری کو ایران کی پالیسی کی سمت کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔

 
کیا بھارتی گلوکار بادشاہ نے خاموشی سے شادی کرلی؟

 Mar 24, 2026 05:18 PM |
اونلی فینز  کے مالک لیونیڈ ریڈونسکی 43 سال کی عمر میں انتقال کر گئے

اونلی فینز  کے مالک لیونیڈ ریڈونسکی 43 سال کی عمر میں انتقال کر گئے

 Mar 24, 2026 04:47 PM |
پاکستانی فلم ’بلھا‘ 2 دن میں 2 کروڑ سے زائد کا بزنس کرنے میں کامیاب

پاکستانی فلم ’بلھا‘ 2 دن میں 2 کروڑ سے زائد کا بزنس کرنے میں کامیاب

Mar 24, 2026 02:32 PM |

متعلقہ

Express News

مشرق وسطٰی جنگ؛ برطانیہ نے ایرانی سفیر کو طلب کرلیا

Express News

آبنائے ہرمز کی بندش؛ دنیا کیلیے نئی آبی گذرگاہ کون سی ہوسکتی ہے؟ ماہرین کا بڑا انکشاف

Express News

امریکا نے گھٹنے ٹیک دیئے؟ ایران سے ملاقات کی درخواست کردی

Express News

امریکا ایران مذاکرات؛ پیٹرول قیمتں کم، اسٹاک ایکسچینج میں تیزی؛ ڈالر اور سونا مستحکم

Express News

مشرق وسطیٰ میں جنگ طویل عرصے تک جاری رہ سکتی ہے؛ برطانوی وزیراعظم

Express News

’ایران کیساتھ کئی نکات طے پاگئے‘؛ ٹرمپ نے پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کیلیے مؤخرکر دیئے

