کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

فنکاروں، ادیبوں اور شاعروں کے مسائل کو حل کرنے کیلئے مزید آسان نظام لایا جارہا ہے، صوبائی وزیر ثقافت

عامر خان March 24, 2026
ڈرائیو ان سنیما میں اینی میٹڈ اور کلاسک ناولوں پر مبنی فلموں کی نمائش کی جائے گی، ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب۔ (فوٹو: انٹرنیٹ)

سندھ حکومت نے شہر قائد میں ایک بار پھر شہریوں کی تفریح کیلیے ڈرائیو ان سینیما بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ ثقافت و سیاحت نوادرات کا اجلاس منعقد ہوا جس میں سیکریٹری ثقافت و سیاحت خیر محمد کلوڑ، ڈائریکٹر جنرل ثقافت، ڈائریکٹر جنرل لائبریریز، ڈائریکٹر جنرل گورکھ ہل اسٹیشن، ایم ڈی سیاحت، ڈائریکٹر ڈی ٹی ایس سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔

اجلاس میں صوبائی وزیر نے وزیراعلی سندھ کی جانب سے جاری کردہ کفایت شعاری ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی جبکہ صوبائی وزیر سید ذوالفقار علی شاہ کو کارکردگی پر بریفنگ دی گئی۔

اجلاس میں طے کیا گیا کہ موجودہ کفایت شعاری مہم کے بعد محکمہ ثقافت و سیاحت کی جانب سے اہم اقدامات کیے جائیں گے، جس کے تحت کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

اس کے علاوہ کراچی سے سکھر تک ٹرین سفاری کا تیسرا مرحلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ حیدرآباد، میرپورخاص، شہید بینظیرآباد آرٹس کونسلز فعال کرنے پر غور کیا گیا۔

ترجمان کے مطابق اجلاس میں طے کیا گیا کہ وفا ناتھن شاہی لائبریری خیرپور ناتھن شاہ، مورو کلچر سینٹر اینڈ لائبریری، پبلک لائبریری کشمور جلد عوام کیلئے کھول دی جائیں گی جبکہ سندھ حکومت نے گورکھ ہل اسٹیشن پر گورکھ فیسٹیول منعقد کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔

پاکستانی فلم ’بلھا‘ 2 دن میں 2 کروڑ سے زائد کا بزنس کرنے میں کامیاب

اس کے علاوہ کینجھر جھیل پر فیری سروس، واٹر اسپورٹس سروسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ اضلاع کی سطح پر ثقافتی تقاریب سمیت نمائش کے پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔

اجلاس میں طے پایا کہ سندھ حکومت کی جانب سے کفایت شعاری مہم کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام فیصلوں پر عمل کیا جائے گا۔

صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ ڈرائیو ان سئنیما کو فعال کرنے کا پلان بنایا ہے جبکہ سیاحتی و ثقافتی مراکز کو مزید بہتر بناکر عوام کو سہولیات فراہم کی جائیں گی۔

انہوں نے بتایا کہ فنکاروں، ادیبوں اور شاعروں کے مسائل کو حل کرنے کیلئے مزید آسان نظام لایا جارہا ہے، سندھ کے سیاحتی مرکز گورکھ ہل اسٹیشنز پر ترقیاتی کام سے سیاحوں کو سہولت ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ حالات بہتر ہونے کے بعد گورکھ فیسٹیول منعقد کیا جائے گا۔وزیراعلی سندھ کی ہدایات پر محکمے میں سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا گیا ہے۔
