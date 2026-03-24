عمران خان سے بشریٰ بی بی کی ملاقات، صحت اور زیرسماعت مقدمات پر گفتگو

ملاقات جیل کانفرنس روم میں کروائی گئی، جو 25 منٹ تک جاری رہی

قیصر شیرازی March 24, 2026
فوٹو: فائل
کراچی:

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ملاقات کروا دی گئی اور دونوں نے عمران خان کی صحت اور زیرسماعت مقدمات پر گفتگو کی۔

ذرائع نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی آنکھ کے تازہ ترین علاج اور عیدالفطر کے بعد بشریٰ بی بی کی ملاقات ہوگئی ہے۔

ذرائع کا کہنا تھا کہ یہ ملاقات جیل کانفرنس روم میں کروائی گئی، جو 25 منٹ تک جاری رہی اور ملاقات میں بانی کی صحت اور زیرسماعت  مقدمات کےحوالے سے بات چیت کی گئی ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے تیسرے پروسیجر کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔

ذرائع نے بتایا کہ ملاقات کے دوران بانی کی بچوں سے عید پر کروائی گئی ٹیلیفونک ملاقات پر بھی گفتگو ہوئی۔
کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

’’رنگ نہیں صلاحیت اہم ہے‘‘؛ فہد مصطفیٰ کا سانولی رنگت والوں کے لیے پیغام

’’رنگ نہیں صلاحیت اہم ہے‘‘؛ فہد مصطفیٰ کا سانولی رنگت والوں کے لیے پیغام

کیا بھارتی گلوکار بادشاہ نے خاموشی سے شادی کرلی؟

کیا بھارتی گلوکار بادشاہ نے خاموشی سے شادی کرلی؟

