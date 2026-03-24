بھارت؛ پاکستانی پرچم لہرانے والی دخترانِ ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کو عمر قید

آسیہ اندرابی 2017 سے بھارت کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں قید ہیں

ویب ڈیسک March 24, 2026
آسیہ اندرابی اور ان کی دو ساتھیوں کو قید کی سزائیں سنادی گئیں

بھارت کی بدنام زمانہ جیل میں 2017 سے بے گناہ قید مقبوضہ کشمیر کی تنظیم دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرانی کے متنازع کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق نئی دہلی کی ایک عدالت نے مقبوضہ کشمیر کی تنظیم ’دخترانِ ملت‘ کی سربراہ سیدہ آسیہ اندرابی اور اُن کی دو ساتھیوں صوفی فہمیدہ اور ناہیدہ نسرین کو انسدادِ دہشت گردی کے قانون کے تحت سزائیں سنائیں۔

بھارتی تحقیقتی ایجنسی کے مطابق گذشتہ برسوں کے دوران مختلف پولیس تھانوں میں آسیہ اندرابی کے خلاف 33، صوفی فہمیدہ کے خلاف 9 اور ناہیدہ نسرین کے خلاف 5 مقدمے درج کیے گئے ہیں۔

تاہم دہلی کی عدالت نے ملک کے خلاف جنگ چھیڑنے اور سازش رچانے کے الزامات میں تینوں خواتین رہنماؤں کو مجرم قرار دیا تھا۔ 65 سالہ آسیہ اندرابی کو عمر قید جبکہ 41 سالہ صوفی فہمیدہ اور 59 سالہ ناہیدہ نسرین کو تیس تیس سال قید کی سزا سنائی گئی۔

یاد رہے کہ گذشتہ ہفتے کی سماعت میں بھارت کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے عدالت سے تینوں خواتین کو عمر قید کی سزا دینے کی سفارش کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمر قید سے کم سزا پر عوام کا قانون پر سے اعتبار کم ہوجائے گا۔

اس موقع پر آسیہ اندرابی اور ان کی ساتھیوں کے وکیل شارق اقبال نے دلائل دیئے تھے کہ ایجنسی کی طرف سے فراہم کردہ ثبوت ناکافی ہیں بلکہ یہ بدنیتی پر مبنی دکھائی دیتے ہیں۔

انھوں نے مزید کہا کہ یہ خواتین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور اپنے گھر سے 800 کلومیٹر دور تقریباً 8 سال سے قید میں ہیں جس کے باعث تینوں خواتین کئی عارضوں میں بھی مبتلا ہوگئی ہیں۔

خیال رہے کہ آسیہ اندرابی ایم اے عربی ادب ہیں جب کہ ناہیدہ زولوجی اور اسلامک اسٹڈیز میں ایم اے کی ڈگری رکھتی ہیں جبکہ صوفی فہمیدہ گریجویٹ ہیں۔

یاد رہے کہ چارج شیٹ میں آسیہ اندرابی پر لشکر طیبہ کے بانی حافظ سعید سے رابطے اور تقریروں میں تشدد کو فروغ دینے کے الزامات تھے۔ جس میں انھوں نے نوجوانوں کو اسلحہ اٹھانے پر اکسایا تھا۔

دونوں جانب کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے 24 مارچ کو فیصلہ سنانے کا اعلان کیا تھا۔

واضح رہے کہ آسیہ اندرابی ہر 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر پاکستانی پرچم لہراتی تھیں جو مودی سرکار کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔

 
ہیری پوٹر سیریز میں کاسٹنگ کے بعد اداکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں

ہیری پوٹر سیریز میں کاسٹنگ کے بعد اداکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں

 Mar 24, 2026 09:09 PM |
کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

 Mar 24, 2026 06:37 PM |
’’رنگ نہیں صلاحیت اہم ہے‘‘؛ فہد مصطفیٰ کا سانولی رنگت والوں کے لیے پیغام

’’رنگ نہیں صلاحیت اہم ہے‘‘؛ فہد مصطفیٰ کا سانولی رنگت والوں کے لیے پیغام

 Mar 24, 2026 06:16 PM |

متعلقہ

Express News

مشرق وسطٰی جنگ؛ برطانیہ نے ایرانی سفیر کو طلب کرلیا

Express News

آبنائے ہرمز کی بندش؛ دنیا کیلیے نئی آبی گذرگاہ کون سی ہوسکتی ہے؟ ماہرین کا بڑا انکشاف

Express News

امریکا نے گھٹنے ٹیک دیئے؟ ایران سے ملاقات کی درخواست کردی

Express News

امریکا ایران مذاکرات؛ پیٹرول قیمتں کم، اسٹاک ایکسچینج میں تیزی؛ ڈالر اور سونا مستحکم

Express News

مشرق وسطیٰ میں جنگ طویل عرصے تک جاری رہ سکتی ہے؛ برطانوی وزیراعظم

Express News

’ایران کیساتھ کئی نکات طے پاگئے‘؛ ٹرمپ نے پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کیلیے مؤخرکر دیئے

