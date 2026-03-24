کراچی؛ محکمہ موسمیات کی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، آندھی چلنے کی پیشگوئی

طاقت ور مغربی سسٹم کی وجہ سے بارش کے دوران آسمانی بجلی گرسکتی ہے، بجلی کے کھمبوں سمیت کمزوراملاک کونقصان پہنچ سکتا ہے

آفتاب خان March 24, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

محکمہ موسمیات نے کل بلکی جبکہ جمعرات کو گرج چمک کے ساتھ تیزبارش اور اس دوران آندھی چلنے اور ژالہ باری کی پیش گوئی کی ہے، ہواؤں کے جھکڑ چلنے کے سبب بجلی کےکھمبوں، بل بورڈز، سولر پینلز اور کمزور ڈھانچےکو نقصان پہنچنےکا اندیشہ بھی ظاہر کیا ہے جبکہ بارش کا نیا نظام کراچی سمیت دیہی سندھ کےمختلف اضلاع پر29 مارچ تک برقراررہ سکتا ہے۔

محکمہ موسمیات کےمطابق بدھ کو مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ بلوچستان کےجنوب مغربی علاقوں میں داخل ہوگا، جو ملک بھر میں پھیلے گا، اس کے زیر اثر شہر کا مطلع جزوی ابرآلود رہنے اور ہلکی بارش کاامکان ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ جمعرات کو گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہونے کی توقع ہے، جس کے دوران تندوتیز ہوائیں اور آندھی چلنے کے علاوہ کچھ مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔

محکمہ موسمیات نے بتایا کہ طاقت ور مغربی سسٹم کی وجہ سے بارش کے دوران آسمانی بجلی گرسکتی ہے اور ہواؤں کے جھکڑ چلنے کے سبب بجلی کے کھمبوں، بل بورڈز، سولر پینلز سمیت کمزور املاک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے دیگر علاقوں گھوٹکی، لاڑکانہ، قمبر شہدادکوٹ، شکارپور، جیکب آباد، سکھر، جامشورو، نوشہروفیروز، شہیدبےنظیرآباد، دادو، حیدرآباد، عمرکوٹ، میرپورخاص، ٹھٹہ، سجاول اور بدین 25 مارچ تا 26 مارچ بعدازاں 28 مارچ سے 29 مارچ کے درمیان وقفے وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کےساتھ بارش کاامکان ہے اور مذکورہ اضلاع میں کہیں کہیں ژالہ باری کی توقع بھی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

 Mar 24, 2026 06:37 PM |
’’رنگ نہیں صلاحیت اہم ہے‘‘؛ فہد مصطفیٰ کا سانولی رنگت والوں کے لیے پیغام

’’رنگ نہیں صلاحیت اہم ہے‘‘؛ فہد مصطفیٰ کا سانولی رنگت والوں کے لیے پیغام

 Mar 24, 2026 06:16 PM |
کیا بھارتی گلوکار بادشاہ نے خاموشی سے شادی کرلی؟

کیا بھارتی گلوکار بادشاہ نے خاموشی سے شادی کرلی؟

 Mar 24, 2026 05:18 PM |

متعلقہ

Express News

مصطفیٰ عامر قتل کیس: ارمغان کے گھر چھاپے میں زخمی ڈی ایس پی انتقال کرگئے

Express News

ایران اسرائیل امریکا جنگ کے سبب 450 پاکستانی زائرین تاحال کربلا میں محصور

Express News

 دبئی کے برج خلیفہ پر پاکستان کا قومی پرچم روشن کیا گیا

Express News

پاکستان کی حکومت اور عوام نے ہمیشہ قومی خودمختاری اور آزادی کا بھرپور دفاع کیا، چینی صدر

Express News

وزیراعظم کا ایرانی صدر سے رابطہ، کشیدگی کم کرکے مذاکرات کی راہ اپنانے پر زور

Express News

بابِ خیبر "پاکستان زندہ باد" کے نعروں سے گونج اٹھا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو