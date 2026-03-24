انٹربینک، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ

اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 5پیسے کی کمی سے 280روپے 27پیسے کی سطح پر بند ہوئی

احتشام مفتی March 24, 2026
کراچی:

انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق غیریقینی صورت حال میں بہتری اور سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کے باعث پاکستانی روپے کی قدر ڈالر سمیت دیگر اہم عالمی کرنسیوں کے مقابلے میں بڑھ گئی۔

عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں دوبارہ کمی کے رحجان اور مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باوجود مثبت معاشی اشاریوں کے باعث زرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں عیدالفطر کی تعطیلات کے بعد منگل کو بھی ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا رہا۔

انٹربینک مارکیٹ میں کاروبار کے تمام دورانیے میں ڈالر تنزلی سے دوچار رہا، جس سے ایک موقع پر ڈالر کی قدر 38 پیسے کی کمی سے 278 روپے 97پیسے کی سطح پر بھی آگئی تھی لیکن سپلائی میں بہتری آتے ہی مارکیٹ فورسز کی ڈیمانڈ آنے سے کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قدر 3 پیسے کی کمی سے 279روپے 22پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔

دوسری جانب اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 5پیسے کی کمی سے 280روپے 27پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔
انٹرٹینمنٹ

ہیری پوٹر سیریز میں کاسٹنگ کے بعد اداکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں

ہیری پوٹر سیریز میں کاسٹنگ کے بعد اداکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں

 Mar 24, 2026 09:09 PM |
کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

 Mar 24, 2026 06:37 PM |
’’رنگ نہیں صلاحیت اہم ہے‘‘؛ فہد مصطفیٰ کا سانولی رنگت والوں کے لیے پیغام

’’رنگ نہیں صلاحیت اہم ہے‘‘؛ فہد مصطفیٰ کا سانولی رنگت والوں کے لیے پیغام

 Mar 24, 2026 06:16 PM |

متعلقہ

Express News

سونے کے نرخ میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کمی

Express News

پیٹرول مہنگا؛ پاکستان میں پلگ اِن ہائبرڈ اور رینج ایکسٹینڈڈ گاڑیاں مقبول ہونے لگیں

Express News

ایک ارب ڈالر یورو بانڈ کی ادائیگی، بیرونی معیشت کا امتحان

Express News

لگژری گاڑیوں کے فیول پر لیوی میں 200 روپے فی لیٹر اضافہ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

مٹی کا تیل فی لیٹر 70 روپے 73 پیسے مہنگا ہوگیا

Express News

رمضان المبارک کے آخری ہفتے کے دوران ملک میں مہنگائی میں مزید اضافہ ریکارڈ

