لاہور پولیس نے رواں ماہ کے دوران اب تک قتل، ڈکیتی سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث 119 گینگز کو گرفتار کرلیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق لاہور پولیس نے رواں ماہ کے دوران119خطرناک گینگز کے 269 افراد کو گرفتار کیا جن سے لاکھوں روپے برآمد ہوئے ہیں۔
پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے 75 لاکھ 83 ہزار روپے مالیت کی اشیا برآمد ہوئیں، جبکہ 25 چھینی اور چوری کی گئیں موٹرسائیکلیں، 2 رکشے اور 64 موبائل فونز بھی برآمد ہوئے ہیں۔
اس کے علاوہ 13لاکھ 73 ہزار سے زائد نقدی بھی قبضہ میں لی گئی۔
ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے بتایا کہ ماہِ صیام کے دوران بھی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپورکارروائیاں کی گئیں، موثر حکمت عملی کی بدولت عید الفطر کو پُر امن بنایا۔
انہوں نے بتایا کہ عید کے ایام میں بھی نقص امن کا سبب بننے والوں کو گرفت میں لیا گیا، چوری وڈکیتی کی وارداتوں کے تدارک کیلئے کارروائیاں جاری ہیں۔
اُن کے مطابق لاہور پولیس قیام امن کیلئے تمام تر دستیاب وسائل بروئے کار لارہی ہے۔