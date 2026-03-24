لاہور میں رواں ماہ کے دوران 119 گینگز کے 269 کارندے گرفتار

75 لاکھ 83 ہزار روپے مالیت کی اشیا، 13 لاکھ نقدی برآمد ہوئی، ملزمان قتل اور ڈکیتی سمیت دیگر وارداتوں میں ملوث تھے

نعمان شیخ March 24, 2026
لاہور پولیس نے رواں ماہ کے دوران اب تک قتل، ڈکیتی سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث 119 گینگز کو گرفتار کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق لاہور پولیس نے رواں ماہ کے دوران119خطرناک گینگز کے 269 افراد کو گرفتار کیا جن سے لاکھوں روپے برآمد ہوئے ہیں۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے 75 لاکھ 83 ہزار روپے مالیت کی اشیا برآمد ہوئیں، جبکہ 25 چھینی اور چوری کی گئیں موٹرسائیکلیں، 2 رکشے اور 64 موبائل فونز بھی برآمد ہوئے ہیں۔

اس کے علاوہ 13لاکھ 73 ہزار سے زائد نقدی بھی قبضہ میں لی گئی۔

ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے بتایا کہ ماہِ صیام کے دوران بھی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپورکارروائیاں کی گئیں، موثر حکمت عملی کی بدولت عید الفطر کو پُر امن بنایا۔

انہوں نے بتایا کہ عید کے ایام میں بھی نقص امن کا سبب بننے والوں کو گرفت میں لیا گیا، چوری وڈکیتی کی وارداتوں کے تدارک کیلئے کارروائیاں جاری ہیں۔

اُن کے مطابق لاہور پولیس قیام امن کیلئے تمام تر دستیاب وسائل بروئے کار لارہی ہے۔
 
ہیری پوٹر سیریز میں کاسٹنگ کے بعد اداکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں

