ایران کا مکمل خاتمہ کوئی آپشن نہیں، مذاکرات ہی واحد حل ہے؛ قطر

خطے کے ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ بقائے باہمی کی بنیاد پر رہنے کا راستہ نکالنا ہوگا۔

ویب ڈیسک March 24, 2026
اسرائیل کے دوحہ میں حماس رہنماؤں پر حملے کے بعد قطر میں اسلامی ممالک کے سربراہان کا اجلاس جاری ہے

قطر نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کا حل صرف سفارت کاری کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے۔

عرب میڈیا کے مطابق قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے ترجمان ماجد الانصاری کہا کہ ایران جنگ کو ختم کرنے کے لیے تمام رسمی اور غیر رسمی سفارتی راستوں کی حمایت کرتے ہیں۔ خطے میں امن کے لیے بات چیت ہی واحد راستہ ہے۔

ترجمان وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ قطر اس وقت امریکا، اسرائیل اور ایران کے درمیان کسی براہ راست ثالثی عمل کا حصہ نہیں ہے نہ ہی ہماری جانب سے ایسی کوئی کوشش کی جا رہی ہے۔

انھوں نے مزید کہا کہ ایران کی مکمل تباہی کوئی قابل قبول آپشن نہیں ہے۔ ہم ہمسائیہ تھے اور رہیں گے۔ خطے کے ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ بقائے باہمی کی بنیاد پر رہنے کا راستہ نکالنا ہوگا۔

تجزیہ کاروں کے مطابق قطر کا یہ مؤقف ظاہر کرتا ہے کہ خلیجی ممالک بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود جنگ کے پھیلاؤ سے بچنے اور سفارتی حل کو ترجیح دینے کے خواہاں ہیں۔

 

 
ایران کا مکمل خاتمہ کوئی آپشن نہیں، مذاکرات ہی واحد حل ہے؛ قطر

