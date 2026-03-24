ایران کا مکمل خاتمہ کوئی آپشن نہیں، مذاکرات ہی واحد حل ہے؛ قطر

قطر نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کا حل صرف سفارت کاری کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے۔
عرب میڈیا کے مطابق قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے ترجمان ماجد الانصاری کہا کہ ایران جنگ کو ختم کرنے کے لیے تمام رسمی اور غیر رسمی سفارتی راستوں کی حمایت کرتے ہیں۔ خطے میں امن کے لیے بات چیت ہی واحد راستہ ہے۔
ترجمان وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ قطر اس وقت امریکا، اسرائیل اور ایران کے درمیان کسی براہ راست ثالثی عمل کا حصہ نہیں ہے نہ ہی ہماری جانب سے ایسی کوئی کوشش کی جا رہی ہے۔
انھوں نے مزید کہا کہ ایران کی مکمل تباہی کوئی قابل قبول آپشن نہیں ہے۔ ہم ہمسائیہ تھے اور رہیں گے۔ خطے کے ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ بقائے باہمی کی بنیاد پر رہنے کا راستہ نکالنا ہوگا۔
تجزیہ کاروں کے مطابق قطر کا یہ مؤقف ظاہر کرتا ہے کہ خلیجی ممالک بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود جنگ کے پھیلاؤ سے بچنے اور سفارتی حل کو ترجیح دینے کے خواہاں ہیں۔