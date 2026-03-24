ايران ميں اس بار’درست لوگوں‘ سے بات چیت جاری ہے؛ جلد پیش رفت ممکن ہے؛ ٹرمپ

ایران نے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی شرط بھی مان لی ہے، امریکی صدر کا دعویٰ

ویب ڈیسک March 25, 2026
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حکام معاہدے کے لیے بے تاب ہیں اور اس وقت بھی ایران کے درست لوگوں کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہم کئی اہم شخصیات کے ذریعے رابطے میں ہیں اور جلد کسی پیش رفت کا امکان موجود ہے۔

صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکا ایران میں اس وقت درست افراد سے بات چیت کر رہا ہے اور موجودہ حالات میں ایران بھی معاہدے کی طرف بڑھنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔

ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی کارروائیوں میں ایران کی بحریہ، قیادت اور دفاعی نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جس سے خطے میں طاقت کا توازن بدل گیا ہے۔

صدر ٹرمپ نے مذاکرات سے متعلق زیادہ تفصیلات فراہم نہیں کیں لیکن انھوں نے اپنے قریبی مشیروں جیرڈ کشنر، اسٹیو وٹکوف، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس کا نام لیا جو اس عمل میں شامل ہیں۔

ٹرمپ کے بقول امریکا کا ایران کے ساتھ جاری بات چیت میں واضح کردیا ہے کہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور صدر ٹرمپ کے بقول ایران نے اس شرط کو تسلیم کرلیا ہے۔

ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ ایران کے اہم توانائی کے ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن ایران نے حالیہ دنوں میں رابطہ کرکے مذاکرات میں دلچسپی ظاہر کی جس کے بعد صورتحال میں تبدیلی آئی ہے۔

دوسری جانب ایرانی حکام نے امریکا کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی خبروں کی تردید کی ہے۔ ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں اگر کوئی رابطہ ہوا بھی ہے تو وہ براہ راست بات چیت کے بجائے ثالثوں کے ذریعے پیغامات کے تبادلے تک محدود رہا ہے۔

ٹرمپ نے خطے میں اتحادیوں کے کردار پر بات کرتے ہوئے کہا کہ خلیجی ممالک نے اب تک مثبت کردار ادا کیا ہے، تاہم انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ اس تنازع میں نیٹو کے زیادہ فعال کردار کے خواہاں ہیں۔

ایران نے تاحال ٹرمپ کے ان دعوؤں کو مسترد کیا ہے اور ایسے بیانات کو سیاسی دباؤ دالنے، جنگ میں وفقہ لینے اور پیٹرول کی قیمتیں میں کمی لانے کا حربہ قرار دیا ہے۔

 
