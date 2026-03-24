ایران جنگ؛ یہ جال ہمارے لیے بچھایا گیا تھا ہم اس میں نہیں پھنسیں گے، ترک صدر

جنگ نیتن یاہو کی بقا کی ہے لیکن قیمت پوری دنیا کے 8 ارب لوگ چکا رہے ہیں؛ طیب اردوان

ویب ڈیسک March 24, 2026
ترک صدر رجب طیب اردوان نے انقرہ میں کابینہ اجلاس میں کہا کہ اگرچہ یہ جنگ اسرائیل کی جنگ ہے لیکن اس خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ترک صدر نے کہا کہ علاقائی امن اور انسانیت کی خاطر نیتن یاہو کی قیادت میں قتل عام کے نیٹ ورک کو فوری طور پر روکنا ہوگا۔ جس کے لیے ہر ملک کو دلیرانہ اور فعال موقف اختیار کرنا چاہیے۔

صدر طیب اردوان نے کہا کہ ترکیہ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے دوران نہایت محتاط اور دانشمندانہ حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہے۔ برادرانہ اور ہمسایہ تعلقات سے تعلقات میں دراڑ نہیں آنے دیں گے۔

ترک صدر نے اپنی پالیسی بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ بساط ہمارے لیے بچھائی گئی ہے لیکن ہم اپنے لیے بچھائے گئے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ ہم نے آگ کے اس دائرے سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔

انھوں نے مزید کہا کہ امریکا اسرائیل کی ایران جنگ نے خطے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ جنگ سے توانائی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ جنگ کے باعث ترک معیشت کو ہونے والے نقصان کے سدباب کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔

 
