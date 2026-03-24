ایران کا بحرین میں فوجی اڈّے پر حملہ؛ ایک ہلاک اور درجن سے زائد زخمی

بحرین میں امریکی بحریہ کے پانچویں بیڑے کا ہیڈکوارٹر موجود ہے

ویب ڈیسک March 25, 2026
ایران نے بحرین میں ایک فوجی اڈے کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا ہے جس میں شدید جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران نے بحرین کے ایک جزیرے میں واقع فوجی اڈے پر میزائل داغے ہیں۔ جو جزیرے کے مغربی حصے میں واقع ہے۔

اس حملے میں ایک اماراتی فوجی کنٹریکٹر جاں بحق ہوگیا جو مراکش کا شہری تھا۔ حملے میں درجن سے زائد بحرینی اور اماراتی اہلکار زخمی بھی ہوگئے جن میں سے 4 کی حالت نازک ہے۔

کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے ایران نے بحرین میں متعدد حملے کیئے ہیں جن میں سے آج کا حملہ ہلاکت خیز حملوں میں سے ایک حملہ تھا۔

یاد رہے کہ بحرین میں امریکی بحریہ کے پانچویں بیڑے کا ہیڈکوارٹر موجود ہے لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اسے خالی کر دیا گیا تھا اور جہاز سمندر میں پھیل گئے تھے۔

یہ بھی ذہن نشین رہے کہ بحرین میں شیعہ آبادی بڑی تعداد میں موجود ہے اور بحرین کو ایران اپنا ’گمشدہ صوبہ‘ قرار دیتا رہا ہے اور بحرین نے بھی متعدد بار ایران پر مداخلت کے الزامات عائد کیے ہیں۔
