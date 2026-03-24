ایران کا بحرین میں فوجی اڈّے پر حملہ؛ ایک ہلاک اور درجن سے زائد زخمی

ایران نے بحرین میں ایک فوجی اڈے کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا ہے جس میں شدید جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران نے بحرین کے ایک جزیرے میں واقع فوجی اڈے پر میزائل داغے ہیں۔ جو جزیرے کے مغربی حصے میں واقع ہے۔
اس حملے میں ایک اماراتی فوجی کنٹریکٹر جاں بحق ہوگیا جو مراکش کا شہری تھا۔ حملے میں درجن سے زائد بحرینی اور اماراتی اہلکار زخمی بھی ہوگئے جن میں سے 4 کی حالت نازک ہے۔
کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے ایران نے بحرین میں متعدد حملے کیئے ہیں جن میں سے آج کا حملہ ہلاکت خیز حملوں میں سے ایک حملہ تھا۔
یاد رہے کہ بحرین میں امریکی بحریہ کے پانچویں بیڑے کا ہیڈکوارٹر موجود ہے لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اسے خالی کر دیا گیا تھا اور جہاز سمندر میں پھیل گئے تھے۔
یہ بھی ذہن نشین رہے کہ بحرین میں شیعہ آبادی بڑی تعداد میں موجود ہے اور بحرین کو ایران اپنا ’گمشدہ صوبہ‘ قرار دیتا رہا ہے اور بحرین نے بھی متعدد بار ایران پر مداخلت کے الزامات عائد کیے ہیں۔