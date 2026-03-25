کراچی، شہر میں دو مختلف مقامات پر پولیس مقابلے، 4 زخمیوں سمیت 5 ملزمان گرفتار

زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا

اسٹاف رپورٹر March 25, 2026
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس کے ساتھ مبینہ مقابلوں کے دوران 4 زخمی سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔

پولیس کے مطابق پہلا مقابلہ قائد آباد کے علاقے لانڈھی داؤد چورنگی کے قریب پیش آیا، جہاں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران دو زخمی سمیت تین ڈاکوؤں کو گرفتار کیا گیا۔

زخمی ملزمان کی شناخت سلیمان اور عمیر کے نام سے ہوئی ہے، جنہیں فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز، نقد رقم اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے۔

دوسرا واقعہ رضویہ کے علاقے ناظم آباد نمبر ایک میں پیش آیا، جہاں پولیس مقابلے کے دوران دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے۔

زخمی ملزمان محمد سلیم اور محمد عظیم کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔

پولیس کے مطابق ان ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز، نقد رقم، منشیات اور موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

راحت فتح علی خان کا ایک اور عالمی اعزاز، بیٹے سمیت برطانوی پارلیمنٹ میں ایوارڈ سے نوازا گیا

راحت فتح علی خان کا ایک اور عالمی اعزاز، بیٹے سمیت برطانوی پارلیمنٹ میں ایوارڈ سے نوازا گیا

 Mar 25, 2026 05:25 AM |
ہیری پوٹر سیریز میں کاسٹنگ کے بعد اداکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں

ہیری پوٹر سیریز میں کاسٹنگ کے بعد اداکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں

 Mar 24, 2026 09:09 PM |
کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

کراچی میں ڈرائیو ان سینیما دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ

 Mar 24, 2026 06:37 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، اونگی ٹاؤن میں مالی حالات سے دلبرداشتہ شخص نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی

Express News

کراچی، جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی

Express News

کراچی، ملیر رفاہِ عام سوسائٹی سے ایک شخص کی لاش برآمد

Express News

کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، زخمی سمیت 3 ملزمان گرفتار

Express News

کراچی، بلال کالونی میں گھر سے میاں بیوی کی دو تین روز پرانی لاشیں برآمد

Express News

کراچی، سپر ہائی وے نئی سبزی منڈی کے قریب ٹریفک حادثہ ایک شخص جاں بحق

