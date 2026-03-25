کراچی، اسٹیل مل میں چوری کا نیٹ ورک بے نقاب، 2 ملزمان گرفتار، اہلکاروں کے ملوث ہونے کا انکشاف

گرفتار ملزمان کے قبضے سے 27 کلو کاپر وائرز برآمد کی گئی ہیں

اسٹاف رپورٹر March 25, 2026
کراچی:

شہر قائد میں بن قاسم پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اسٹیل مل سے لوہا اور تانبہ چوری میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ تفتیش کے دوران پولیس اہلکاروں کے ملوث ہونے کا بھی انکشاف سامنے آیا ہے۔

ترجمان ملیر پولیس کے مطابق ایس ایس پی ملیر کی ہدایت پر قیمتی سامان چوری کرنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران تھانہ بن قاسم پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان جبار اور سرفراز کو گرفتار کیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 27 کلو کاپر وائرز برآمد کی گئی ہیں۔

ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان اسٹیل مل سے اسکریپ چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہے ہیں اور چوری شدہ سامان مختلف گوداموں میں فروخت کرتے تھے۔

مزید تفتیش کے دوران ملزمان نے انکشاف کیا کہ اس گروہ میں پولیس اہلکار سراج اور عبد الرحمن بھی شامل ہیں۔

پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے جبکہ دیگر ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
راحت فتح علی خان کا ایک اور عالمی اعزاز، بیٹے سمیت برطانوی پارلیمنٹ میں ایوارڈ سے نوازا گیا

