کراچی: شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک، 2ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے فرار

ہلاک مبینہ ڈاکو اپنے دیگر دو ساتھیوں کے ہمراہ ہارڈ ویئر کی دکان پر ڈکیتی کرنے آیا تھا

اسٹاف رپورٹر March 25, 2026
facebook whatsup

سرجانی ٹاؤن کے علاقے لیاری 36 ٹنکی اسٹاپ کے قریب شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک ہوگیا جبکہ اس کے 2ساتھی موقع پر سے فائرنگ کرتے ہوئے فرارہونے میں کامیاب ہوگئے۔

رپورٹ کے مطابق سرجانی ٹاؤن کے علاقے لیاری 36 ٹنکی اسٹاپ کے قریب شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک ہوگیا جبکہ اس کے 2ساتھی موقع پر سے فائرنگ کرتے ہوئے فرارہونے میں کامیاب ہوگئے۔

فائرنگ کے واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پرپہنچ گئی اورپولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھا کرنے کے لیے فوری طورپرکرائم سین یونٹ کوطلب کرلیا۔

پولیس نے جائے وقوع سے ایک خالی میگرین، 2 زندہ راؤنڈ اور متعدد چلیدہ گولیوں کےخول اپنے قبضے میں لےلیے گئے ہیں۔

ایس ایچ او سرجانی ٹاؤن سہیل خاصخیلی نے ایکسپریس کو بتایاکہ ہلاک مبینہ ڈاکو اپنے دیگر دو ساتھیوں کے ہمراہ ہارڈ ویئر کی دکان پر ڈکیتی کرنے آیا تھا جہاں مزاحمت ہوئی اوراس دوران کسی نامعلوم شہری یا نامعلوم پولیس اہلکار کی جانب سے فائرنگ کی گئی جس سے ایک ڈاکو ہلاک ہوگیا جبکہ اس کے دو ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔

ایس ایچ او نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے مبینہ ڈاکو کی تآحال کوئی شناخت ممکن نہیں ہوسکی ہے، پولیس نے موقع پرسے فرارہونے والے ہلاک ملزم کے ساتھیوں کی تلاش شروع کردی ہے جبکہ مبینہ ڈاکو کس کی فائرنگ سے ہوا اس کی بھی معلومات اکٹھا کی جارہی ہے۔

پولیس نے ہلاک مبینہ ڈاکو کی لاش قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کرکے واقعے کی مزید تفتیش شروع کردی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شکیرا کے مشرقِ وسطیٰ میں کنسرٹس کشیدگی کے باعث ملتوی

شکیرا کے مشرقِ وسطیٰ میں کنسرٹس کشیدگی کے باعث ملتوی

 Mar 25, 2026 11:48 AM |
رشمیکا مندانا اور وجے دیوراکونڈا کے ہنی مون کی تصاویر وائرل

رشمیکا مندانا اور وجے دیوراکونڈا کے ہنی مون کی تصاویر وائرل

Mar 25, 2026 10:23 AM |
راحت فتح علی خان کا ایک اور عالمی اعزاز، بیٹے سمیت برطانوی پارلیمنٹ میں ایوارڈ سے نوازا گیا

راحت فتح علی خان کا ایک اور عالمی اعزاز، بیٹے سمیت برطانوی پارلیمنٹ میں ایوارڈ سے نوازا گیا

 Mar 25, 2026 05:25 AM |

متعلقہ

Express News

منگھوپیر، باپ بیٹی نہر میں ڈوب کر جاں بحق

Express News

لاہور میں رواں ماہ کے دوران 119 گینگز کے 269 کارندے گرفتار

Express News

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر، برطانوی ہائی کمشنر کی الگ،الگ ملاقات

Express News

پاکستان ریلوے کی تیزگام ایکسپریس کا لودھراں کے قریب حادثہ

Express News

کراچی میں فینسی نمبر پلیٹس والی موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں کیخلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ

Express News

افغان مہاجرین کی مرحلہ وار واپسی، طورخم بارڈر کھولنے کی منظوری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو