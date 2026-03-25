کراچی: سنہری مستقبل کے خواب دکھاکر 20 سالہ لڑکی کے اغوا اور جنسی زیادتی کرنے میں ملوث ملزم گرفتار

ملزم بنگلے پر ڈرائیور ہے جس نے چالاکی سے گاڑیوں اور بنگلے کی تصویریں بھیج کر خود کو بزنس میں ظاہر کیا

اسٹاف رپورٹر March 25, 2026
کیماڑی انوسٹی گیشن پولیس کی تکنیکی بنیادوں پر کاروائی کرتے ہوئے کم عمر مغویہ کو بازیاب کرکے ملزم کوگرفتارکرلیا۔

ایس پی کیماڑی انویسٹی گیشن مسرور احمد جتوئی  کے مطابق20 سالہ مصباح 20 مارچ کو بلدیہ کے علاقے سے لاپتا ہوگئی تھی، واقعہ کا مقدمہ بلدیہ ٹاؤن تھانے میں نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا تھا۔

انسپکٹر سروان جام ساقی کی سربراہی میں تشکیل کردہ ٹیم نے تکنیکی بنیادوں پر مغویہ کو بازیاب کرایا اور اس کی نشاندھی پر ملزم کو گرفتار کر لیا۔

انھوں نے بتایاکہ  گرفتار ملزم کی شناخت شعیب ولد تاج محمد کے نام سے کی گئی  ہے دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ گرفتارملزم نے مغویہ کو اسنیب چیٹ کے ذریعے جھانسہ دے کر جال میں پھنسایا۔

گرفتار ملزم ایک بنگلے پر ڈرائیور ہے جس نے چالاکی سے گاڑیوں اور بنگلے کی تصویریں بھیج کر خود کو بزنس میں ظاہر کیا، گرفتار ملزم  نے مغویہ کو سنہری مستقبل کے خواب دکھا کر دھوکے سے ساتھ لے گیا اور زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔

ابتدائی طبی معائنے سے مغویہ کے ساتھ زیادتی کی تصدیق ہوئی ہے، انھوں نے بتایا کہ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔
