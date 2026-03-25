پانچواں ٹی ٹوئنٹی: جنوبی افریقا نے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کرلی

جنوبی افریقا کے کونر اسٹرہوئیزن نے 33 گیندوں پر 75 رنز کی جارحانہ اننگ کھیلی

اسپورٹس ڈیسک March 25, 2026
جنوبی افریقا نے پانچویں ٹی ٹوئنٹی میچ میں نیوزی لینڈ کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کرلی۔

کرائسٹ چرچ کے ہیگلے اوول اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں میزبان ٹیم نے ٹاس جیت کر جنوبی افریقا کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔

جنوبی افریقا نے کونر اسٹرہوئیزن کی 33 گیندوں پر 75 رنز کی جارحانہ اننگ کی بدولت مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز بنائے۔

روبن ہرمین 39 اور ویان ملڈر 31 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

نیوزی لیںڈ کی جانب سے بین سیئرز نے 2، زیک فولکس اور جوش کلارکسن نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 154 رنز بناسکی۔

بیون جیکبس 36، ٹم روبنسن 25 اور کپتان جیمز نیشم 24 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

جنوبی افریقا کی جانب سے جیرالڈ کوئٹزے، ویان ملڈر اور اوٹنیل بارٹمین نے 2،2 جبکہ کیشو مہاراج نے ایک وکٹ حاصل کی۔

اس فتح کے ساتھ جنوبی افریقا نے پانچ میچز کی سیریز 2-3 سے اپنے نام کرلی۔
علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

بھارتی اداکارہ کا معروف ہدایتکار پر جنسی ہراسانی کا الزام

شکیرا کے مشرقِ وسطیٰ میں کنسرٹس کشیدگی کے باعث ملتوی

