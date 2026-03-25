پی ایس ایل: اردو زبان میں کمنٹری کیلیے خصوصی چینل کا آغاز

شائقین اب اپنی قومی زبان میں میچ کمنٹری اور ماہرانہ تجزیوں کے ساتھ کرکٹ کا بھرپور لطف اٹھا سکیں گے

اسپورٹس ڈیسک March 25, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے ارو شائقین کے لیے اردو زبان میں کمنٹری کے خصوصی چینل کا آغاز کردیا گیا۔

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری پیغام کے مطابق پی ایس ایل 11 کے لیے خصوصی اردو فیڈ چینل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

شائقین اب اپنی قومی زبان میں میچ کمنٹری اور ماہرانہ تجزیوں کے ساتھ کرکٹ کا بھرپور لطف اٹھا سکیں گے۔

اردو کمنٹری پینل میں سلمان بٹ، ثناء میر، شعیب ملک، طارق سعید، ایاز محمد، شاہ فیصل اور مرینہ اقبال شامل ہیں۔

واضح رہے کہ پی ایس ایل 2026 کا افتتاحی میچ کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگزمین کے درمیان کھیلا جائے گا۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

Mar 25, 2026 03:50 PM |
بھارتی اداکارہ کا معروف ہدایتکار پر جنسی ہراسانی کا الزام

بھارتی اداکارہ کا معروف ہدایتکار پر جنسی ہراسانی کا الزام

 Mar 25, 2026 03:21 PM |
شکیرا کے مشرقِ وسطیٰ میں کنسرٹس کشیدگی کے باعث ملتوی

شکیرا کے مشرقِ وسطیٰ میں کنسرٹس کشیدگی کے باعث ملتوی

 Mar 25, 2026 11:48 AM |

متعلقہ

Express News

ساف انڈر 20 فٹبال چیمپئن شپ؛ بنگلا دیش نے پاکستان کو دو گول سے شکست دے دی

Express News

اہم کھلاڑی آئی پی ایل سے دستبردار

Express News

پی ایس ایل 11؛ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کونسے میچز کھیلے جائیں گے؟

Express News

پی ایس ایل 11؛ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچز کی تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو نے بڑا دعویٰ کر دیا

Express News

74 سالہ پاکستانی نسیم الدین نے گنیز ورلڈ ریکارڈز کی ہیٹ ٹرک مکمل کرلی

