سانحہ گل پلازہ: سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو جوڈیشل کمیشن کے روبرو پیش

کمیشن نے استفسار کیا کہ گل پلازہ کی اراضی ریوینیو اور میونسپل ریکارڈ میں کس حیثیت سے درج تھی

ویب ڈیسک March 25, 2026
سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کے روبرو سینیئر ممبر بورڈ آف ریونیو خالد حیدر شاہ پیش ہوئے اور کمیشن کو دستیاب ریکارڈ فراہم کر دیا۔ سینیئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے مکمل ریکارڈ جمع کرانے کے لیے مہلت کی استدعا بھی کی جس پر کمیشن نے قیام پاکستان سے قبل کا ابتدائی ریکارڈ طلب کر لیا۔

کمیشن نے استفسار کیا کہ گل پلازہ کی اراضی ریوینیو اور میونسپل ریکارڈ میں کس حیثیت سے درج تھی اور آیا یہ زمین میونسپل پراپرٹی، لیز ہولڈ یا کسی گرانٹ کے تحت دی گئی تھی۔

کمیشن نے پوچھا کہ اراضی سے متعلق منتقلی انٹریز اور نقشے کیا ظاہر کرتے ہیں اور 1873 میں کراچی میونسپلٹی جبکہ 1884 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ٹرام وے کے لیے الاٹمنٹ کا مقصد کیا تھا۔

کمیشن نے ہدایت کی کہ اگر کراچی میونسپلٹی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان کوئی معاہدہ موجود ہے تو اس کی نقول پیش کی جائیں اور یہ بھی واضح کیا جائے کہ آیا اراضی کا معاہدہ ٹرام ویز ایکٹ 1886 کے تحت کیا گیا تھا۔

کمیشن نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1933 کے تحت زمین کی حیثیت، صوبائی حکومت کے ملکیتی حقوق اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے دعوؤں کی نوعیت پر بھی وضاحت طلب کی۔

جوڈیشل کمیشن نے پوچھا کہ آیا بورڈ آف ریونیو نے اس زمین سے متعلق کوئی نوٹیفکیشن یا گزٹ اندراج جاری کیا، اور کیا کے ایم سی کے ملکیتی دعوؤں کی توثیق یا تردید کسی نوٹیفکیشن کے ذریعے کی گئی۔

کمیشن نے یہ بھی واضح کرنے کو کہا کہ موجودہ حیثیت میں یہ زمین صوبائی حکومت کی ملکیت ہے یا کے ایم سی کے پاس بطور ٹرسٹ ہے یا مکمل میونسپل ملکیت ہے۔

کمیشن نے مزید ہدایت کی کہ قیام پاکستان سے قبل اس نوعیت کی اراضی کو بمبئی لینڈ ریونیو کوڈ 1879، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1933 اور سندھ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے تحت کس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، اس کی بھی وضاحت دی جائے۔

کمیشن نے یہ بھی پوچھا کہ کیا بورڈ آف ریونیو نے کبھی گل پلازہ کی زمین کے استعمال کا گرانٹ شرائط کے مطابق آڈٹ یا جائزہ لیا ہے۔

جوڈیشل کمیشن نے تمام متعلقہ ریکارڈ یکم اپریل تک کمیشن سیکریٹریٹ میں جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔
عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کے نائلہ راجا پر سنگین الزامات

عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کے نائلہ راجا پر سنگین الزامات

 Mar 25, 2026 05:59 PM |
علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

Mar 25, 2026 03:50 PM |
بھارتی اداکارہ کا معروف ہدایتکار پر جنسی ہراسانی کا الزام

بھارتی اداکارہ کا معروف ہدایتکار پر جنسی ہراسانی کا الزام

 Mar 25, 2026 03:21 PM |

متعلقہ

Express News

منگھوپیر، باپ بیٹی نہر میں ڈوب کر جاں بحق

Express News

لاہور میں رواں ماہ کے دوران 119 گینگز کے 269 کارندے گرفتار

Express News

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر، برطانوی ہائی کمشنر کی الگ،الگ ملاقات

Express News

پاکستان ریلوے کی تیزگام ایکسپریس کا لودھراں کے قریب حادثہ

Express News

کراچی میں فینسی نمبر پلیٹس والی موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں کیخلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ

Express News

افغان مہاجرین کی مرحلہ وار واپسی، طورخم بارڈر کھولنے کی منظوری

