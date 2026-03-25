ٹرمپ سن لے ہمارے وزیراعظم شہباز شریف ہیں، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی

 اسرائیل اور امریکہ کبھی نہیں چاہیئں گے کہ پاکستان ترقی کرے، سہیل آفریدی

ضیغم نقوی March 25, 2026
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے وزیراعظم شہباز شریف ہیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اکبر اور خیبرپختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کے ہمراہ سہیل آفریدی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔

ایک سوال کے جواب میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے کہا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہنا چاہونگا کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، اسرائیل اور امریکہ کبھی نہیں چاہیئں گے کہ پاکستان ترقی کرے، کونسا یہودی یہ چاہے گا کہ اسلامی ایٹمی قوت ترقی کرے۔

انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو غیر ضروری صرف عوام کر سکتی ہے اور ہم ہم اپنے زور بازو پر ملک میں حقیقی آزادی لے کر آئیں گے۔

وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ صوبے کے عوام کے ساتھ وفاق سوتیلی ماں جیسا سلوک کررہا ہے، ہم نے ایف سی کا مقدمہ رکھنا تھا مگر میٹنگ نہیں کی گئی۔

وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے مشیر خزانہ مزمل اسلم اور پی ٹی آئی خیبرپختونخوا کے صدر جنید اکبر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، بانی پی ٹی آئی، بشریٰ بی بی اور ان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مسلسل ظلم ہورہا ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ آج وفاقی حکومت نے این ایف سی کے حوالے سے میٹنگ بلائی مگر اسکو بغیر وجہ بتائے منسوخ کردیا گیا۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں اور ان کا علم کسی کو نہیں ہے، جو فیصلہ ہو رہا ہے اس کا اثر ایک خاندان یا ادارے پر نہیں بلکہ پورے پاکستان پر پڑے گا، پوری پاکستانی قوم نے ووٹ بانی پی ٹی آئی کو دیا ہے اور عوام چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ملک کے فیصلے کریں۔

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی یا ان کی پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور نہ کوئی خبر ہے، توانائی بحران کے نام پر جو اقدامات آپ آج کیے جارہے ہیں وہ ہم کورونا کے دور میں کرچکے ہیں۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی سے بھی مشاورت کرلی جاتی تو بہتر تھا۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ حکومت سات ماہ پانچ ارب ڈالر قرضہ لے کر جہاز خرید لیتی ہے اور پھر غیرملکی پائلٹ رکھے جاتے ہیں جن کو کروڑوں کی تنخواہ دی جاتی ہے، ان کی شاہ خرچیاں ختم نہیں ہو رہیں۔

وزیراعلیٰ نے کہا کہ بند کمروں میں فیصلہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، ہمارا تجارتی خسارہ بیس ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے، نوجوان ملک سے بھاگنے کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہے، زرعی گروتھ بھی منفی میں جا رہا ہے، مزید پاکستانیوں کو تباہ کرنا ہے بارہ بارہ ارب کے جہاز خریدنے ہیں بوجھ پاکستانی قوم پر ڈالنا ہے۔
عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کے نائلہ راجا پر سنگین الزامات

