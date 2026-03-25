کراچی:
حکومت سندھ کے محکمہ ثقافت و سیاحت نوادرات نے نجی ہوٹلز اور ریسٹورینٹس کو کرایوں اور بلوں میں اضافہ نہ کرنے کی ہدایت کی ہے اور اس سلسلے میں خط ارسال کردیا ہے۔
محکمہ ثقافت و سیاحت سندھ نے ہوٹلز اور ریسٹورنس کو خط میں لکھا ہے کہ ریسٹورنٹس موجودہ حالات میں زائد بلز وصولی سے گریز کریں اور عوامی مفاد میں کرایوں میں کمی یقینی بنائی جائے۔
صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت نوادرات سید ذوالفقار علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ برائے ٹورسٹ سروس کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عمرے اور زیارتوں پر جانے والے زائرین کے ساتھ فراڈ کرنے والی ٹریول ایجنسیوں کا لائسنس رد کیا جائے گا۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سندھ میں ہائی ویز کے قریب موجود تاریخی حویلیوں گھروں کو ٹوورز آپریٹرز سیاحوں کی رہائش کے لیے استعمال میں لائیں اور اسٹاف کو سندھ حکومت کے ادارے پیتھم سے ٹریننگ کورسز کروائے جائیں گے۔
صوبائی وزیر سید ذوالفقار علی شاہ نے ٹوورز آپریٹرز کی سہولیات اور رجسٹریشن نظام کو جدید بنانے کی ہدایات کی اور کہا کہ کفایت شعاری مہم کے تحت عوام کو براہ راست فائدہ دینے کی کوشش کررہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس پر زائد بلز اور رہائشی کرایوں میں اضافہ نہ کرنے کے لیے ادارے نے خط لکھا ہے، عمرے اور زیارتوں پر جانے والے زائرین کو بعض کمپنیوں کی جانب سے وہیں چھوڑنے اور عدم سہولیات کی شکایات موصول ہوئی تھیں لہٰذا فیصلہ کیا گیا ہے اب جو ٹوور کمپنی ایسا کرے گی تو اس کا لائسنس رد کیا جائے گا۔
سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ ہائی ویز کے قریب موجود پرانی عمارتوں اور حویلیوں کو ٹوورز آپریٹرز کے ذریعے رہائش کے لیے فعال کر رہے ہیں، جس سے سیاح پرسکون رہائش سمیت تاریخ اور ثقافت سے بھی جڑ سکتے ہیں۔