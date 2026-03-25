اسلام آباد:
وزارت خزانہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایات پر حکومت نے عوام کو عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اثرات سے بچانے کے لیے اہم اقدام کیا ہے جس کے تحت اوگرا کو پرائس ڈیفرینشل کلیمز کی مد میں پہلی قسط کے طور پر 27 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ یہ کلیمز وزیراعظم کے کفایت شعاری فنڈ سے فراہم کیے گئے ہیں اور یہ فنڈز وفاقی حکومت کی جانب سے اخراجات میں کمی اور کفایت شعاری کی مختلف پالیسیوں کے تحت جمع کیے گئے۔
حکومتی ذرائع کے مطابق عوام کو مزید ریلیف فراہم کرنے کے لیے اضافی کفایتی اقدامات پر بھی غور جاری ہے تاکہ بجٹ کے اندر رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جا سکیں اور مزید بچت کے مواقع تلاش کیے جا سکیں۔