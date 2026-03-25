لیورپول کے اسٹار فٹبالر محمد صلاح کا کلب چھوڑنے کا اعلان

لیورپول نے 33 سالہ مصری فارورڈ  کامعاہدہ ختم ہونے سے ایک سال قبل ٹیم کو چھوڑ دنے پر رضامندی ظاہر کردی ہے

اسپورٹس رپورٹر March 25, 2026
انگلش پریمیئر لیگ چیمپئنز لیورپول کے اسٹار محمد صلاح نے سیزن کے اختتام پر انگلش کلب چھوڑنے کا اعلان کردیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق لیورپول نے 435 میچز میں 255 گول اسکور کرنے والے 33 سالہ مصری فارورڈ  کامعاہدہ ختم ہونے سے ایک سال قبل ٹیم کو چھوڑ دنے پر رضامندی ظاہر کردی ہے۔

واضح رہے کہ 9 ویں برس کے بعد محمد صلاح کی کارکردگی اس حد تک کم ہو گئی ہے کہ انہیں پچھلے سال کے آخر میں کئی میچز میں ڈراپ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد اپنے دور کے معروف ونگر نے  شکوہ کیا تھا کہ  لیور پول نے مجھے کچلنے کے لیے بس کے نیچے پھینک دیا ہے۔
