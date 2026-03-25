ایران کے اسرائیل کے سب سے بڑے پاور پلانٹ پر تابڑ توڑ میزائل حملے

پورے علاقے میں دھوئیں کے سیاہ بادل چھا گئے جس کے باعث امدادی کاموں میں دشواری کا سامنا ہے

ویب ڈیسک March 25, 2026
facebook whatsup
ایرانی میزائل لگنے سے اسرائیل کے پاور پلانٹ کے کولنگ ٹاور میں آگ بھڑک اُٹھی

ایران نے اسرائیل میں ایک بڑے بجلی گھر پر بیلسٹک میزائل داغے جس کے بعد وہاں دھوئیں کے سیاہ بادل چھا گئے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی بیلسٹک میزائل اسرائیل کے شہر حدیرہ کے قریب گرے جہاں اوروت رابن پاور پلانٹ واقع ہے جو اسرائیل کے بڑے بجلی گھروں میں سے ایک ہے۔

حملے کے دوران وسطی اسرائیل اور شمالی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجتے رہے جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور شہریوں نے زیر زمین بنکرز میں پناہ لینے دیوانہ وار دوڑ پڑے۔

جائے وقوعہ کی جانب فائر بریگیڈ کی گاڑیوں اور ایمبولینسوں کو جاتے دیکھا گیا۔ پاور پلانٹ کے نزدیک میزائلوں کے کئی ٹکڑے بھی گرے اور پورے علاقے میں دھوئیں کے سیاہ بادل ہیں جس کے باعث امدادی کاموں میں دشواری کا سامنا ہے۔

اسرائیلی الیکٹرک کارپوریشن نے وضاحت کی ہے کہ رات گئے کیے گئے ایرانی حملے کے باوجود بجلی کے نظام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حملے میں کوئی شہری زخمی یا ہلاک بھی نہیں ہوا۔

اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایرانی میزائلوں کو دفاعی فضائی نظام نے فضا میں ہی ناکارہ بنادیا۔ صرف ایک میزائل پاور پلانٹ کے نزدیک ایک کھلے میدان میں گرا۔

یاد رہے کہ بحیرۂ روم کے ساحل پر واقع اسرائیل کا یہ بجلی گھر ملک کے سب سے بڑے پاور اسٹیشنوں میں سے ایک ہے اور اسے سنہ 2022 میں کوئلے سے گیس پر منتقل کیا گیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

 Mar 25, 2026 07:43 PM |
عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کے نائلہ راجا پر سنگین الزامات

عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کے نائلہ راجا پر سنگین الزامات

 Mar 25, 2026 05:59 PM |
علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

Mar 25, 2026 03:50 PM |

متعلقہ

Express News

ایران کا مکمل خاتمہ کوئی آپشن نہیں، مذاکرات ہی واحد حل ہے؛ قطر

Express News

کینیڈا؛ تباہ ہونے والے طیارے کی خوش قسمت ایئرہوسٹس کے زندہ بچ جانے کی معجزانہ کہانی

Express News

بھارت؛ پاکستانی پرچم لہرانے والی دخترانِ ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کو عمر قید

Express News

جنگ سے بہتر مذاکرات کرنا ہے؛ چین کا ایران کو مشورہ

Express News

اسرائیل میں پاور پلانٹ پر حملے کی ویڈیو وائرل، حقیقت کیا ہے؟

Express News

لبنان نے ایرانی سفیر کو ناقابل قبول شخصیت قرار دیکر ملک بدر کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو