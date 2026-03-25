آبنائے ہرمز کھولنے کیلیے برطانیہ میں اہم فوجی مذاکرات؛ 30 ممالک کی شرکت متوقع

برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور نیدرلینڈز نے مشن میں شامل ہونے پر ہامی بھری تھی

ویب ڈیسک March 25, 2026
برطانیہ اور فرانس نے آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت بحال کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر فوجی اتحاد بنانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں جس کے لیے اس ہفتے اہم مذاکرات متوقع ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانوی وزارتِ دفاع کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ان مذاکرات میں تقریباً 30 ممالک کے فوجی نمائندے شریک ہوں گے جن کا مقصد ایک مشترکہ حکمت عملی تیار کرنا ہے تاکہ عالمی تجارت کے لیے نہایت اہم اس سمندری راستے کو دوبارہ محفوظ بنایا جا سکے۔

یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور نیدرلینڈز نے مشترکہ بیان میں کہا تھا کہ وہ آبنائے ہرمز میں محفوظ گزرگاہ یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ بعد ازاں مزید 24 ممالک نے بھی اس مؤقف کی حمایت کی۔

ذرائع کے مطابق رواں ہفتے مزید ایک اعلیٰ سطحی اجلاس متوقع ہے جس میں مختلف ممالک کے افواج کے سربراہان شریک ہوں گے اور عملی اقدامات پر غور کیا جائے گا۔

برطانوی مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف ایڈمرل سر ٹونی راڈاکن نے اتوار کے روز ابتدائی اجلاس کی صدارت کی، جس میں 6 بنیادی ممالک کے علاوہ کینیڈا نے بھی شرکت کی۔

برطانوی عہدیدار نے بتایا کہ آئندہ اجلاسوں میں مزید ممالک کو بھی اس اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی جا سکتی ہے جس سے اس مشن کو مزید تقویت ملے گی۔

 

 
ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

 Mar 25, 2026 07:43 PM |
عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کے نائلہ راجا پر سنگین الزامات

عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کے نائلہ راجا پر سنگین الزامات

 Mar 25, 2026 05:59 PM |
علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

Mar 25, 2026 03:50 PM |

