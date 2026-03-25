ایف آئی اے کی کارروائی؛ مالی فراڈ میں ملوث مرکزی ملزم گرفتار

تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ ملزم نے دھوکا دہی سے کسٹمر کے چیک کا غلط استعمال کیا، ترجمان ایف آئی اے

آفتاب خان March 25, 2026
فوٹو: ایف آئی اے

وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) کمرشل بینکنگ سرکل کراچی نے کارروائی کے دوران 20 ملین روپے کے مالی فراڈ میں ملوث مرکزی ملزم کو گرفتار کرلیا۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق سی بی سی کراچی نے کارروائی 20 ملین روپے کے مالی فراڈ میں ملوث مرکزی ملزم محمد ندیم (بینکر) کو گرفتار کر لیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ملزم سے تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ ملزم نے دھوکا دہی سے کسٹمر کے چیک کا غلط استعمال کیا،کسٹمر نے چیک ٹرم ڈپازٹ رسید (ٹی ڈی آر) کے لیے جاری کیا تھا۔

ترجمان نے بتایا کہ ملزم نے چیک کو اصل مقصد کے بجائے پے آرڈر بنانے کے لیے استعمال کیا، بعد ازاں 20 ملین روپے کی رقم فراڈ کے ذریعے نکال لی گئی۔

ایف آئی اے کے ترجمان نے بتایا کہ ملزم کی کارروائی سے کسٹمر کو مالی نقصان پہنچا تاہم ایف آئی اے کی ٹیم نے بروقت اور مربوط کارروائی کوممکن بنایا۔

ترجمان نے بتایا کہ ملزم کے خلاف قانونی کارروائی اور مزید تفتیش جاری ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

 Mar 25, 2026 07:43 PM |
عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کے نائلہ راجا پر سنگین الزامات

عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کے نائلہ راجا پر سنگین الزامات

 Mar 25, 2026 05:59 PM |
علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

علی ظفر کے لباس پر تنقید، گلوکار نے خاموشی توڑ دی

Mar 25, 2026 03:50 PM |

متعلقہ

Express News

منگھوپیر، باپ بیٹی نہر میں ڈوب کر جاں بحق

Express News

لاہور میں رواں ماہ کے دوران 119 گینگز کے 269 کارندے گرفتار

Express News

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر، برطانوی ہائی کمشنر کی الگ،الگ ملاقات

Express News

پاکستان ریلوے کی تیزگام ایکسپریس کا لودھراں کے قریب حادثہ

Express News

کراچی میں فینسی نمبر پلیٹس والی موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں کیخلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ

Express News

افغان مہاجرین کی مرحلہ وار واپسی، طورخم بارڈر کھولنے کی منظوری

