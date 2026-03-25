لاہور؛ مینٹل اسپتال میں انوکھی واردات، مریض اسپتال سے ایمبولینس لے کر فرار

پولیس نے ایمرجنسی کال پر فوری کارروائی کی اور مریض کو شاہدرہ اسپتال سے حراست میں لے لیا

نعمان شیخ March 25, 2026
مینٹل اسپتال میں انوکھی واردات رپورٹ ہوئی ہے جہاں سے ایک مریض ایمبولینس لے کر فرار ہوگیا تاہم پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مریض کو حراست میں لے لیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق مینٹل اسپتال لاہور میں داخل مریض اسپتال سے ایمبولینس لے کرفرار ہوگیا اور ایمبولینس لے کر شاہدرہ اسپتال پہنچ گیا۔

پولیس نے ایمرجنسی کال پر فوری کارروائی کی اور شاہدرہ اسپتال سے ذہنی مریض کو حراست میں لے لیا اور ان کے قبضے سے ایمبولینس بھی برآمد کرلی۔

پولیس ذرائع نے بتایا کہ ذہنی مریض اسپتال جا کر کہتا رہا ایم ایس ہوں چارج لینے آیا ہوں جبکہ مریض نے پولیس کو بیان دیا کہ میں خون دینے اسپتال آیا تھا۔

پولیس کے مطابق اسپتال انتظامیہ کی جانب سے تاحال کارروائی کے لیے کوئی درخواست نہیں دی گئی۔
