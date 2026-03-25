امریکی صدر نے لاکھوں ڈالرز کا ’’ایران کا تحفہ‘‘ کسے کہا تھا ؟

صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران نے ایک تحفہ دیا ہے جو کافی منافع بخش ہے

ویب ڈیسک March 26, 2026
facebook whatsup
ایران جلد ہتھیار ڈال دے گا؛ ٹرمپ کا دعویٰ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ انھیں ایران نے ایک تحفہ دیا ہے جس سے امریکا کو لاکھوں ڈالر کا فائدہ ہوا ہے تاہم اس تحفے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔

اسرائیلی خبر رساں ادارے کے مطابق آج وائٹ ہاؤس ترجمان نے بھی معمول کی بریفنگ میں بھی ایران کے تحفے سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دینے سے گریز کیا تھا۔

تاہم اب صدر ٹرمپ کے ایران کے تحفے سے متعلق بیان کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ یہ تحفہ دراصل آبنائے ہرمز سے تیل بردار جہازوں کو گزرنے کی اجازت تھا۔ جن میں بھاری مالیت کا تیل تھا۔ 

ایک سینئر عرب سفارتکار اور امریکی اہلکار نے اسرائیلی میڈیا کو بتایا کہ حالیہ دنوں میں ایران نے متعدد فیول ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے محفوظ راستہ فراہم کیا جسے ٹرمپ نے بڑا تحفہ قرار دیا۔

یاد رہے کہ امریکا نے حالیہ دنوں میں ثالثوں کے ذریعے ایران سے رابطے کیے جس کا مقصد یہ جانچنا تھا کہ کیا جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی راستہ ممکن ہے اور امریکا نے ایران سے نیک نیتی کے اشارے کا مطالبہ کیا۔

کہا جا رہا ہے کہ اس کے جواب میں ایران نے ایسے چند ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی جو امریکا یا اسرائیل سے وابستہ نہیں تھے تاکہ عالمی منڈیوں میں بے چینی کم کی جا سکے۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ذوالقرنین سکندر کے رجب بٹ پر سنگین الزامات، ثبوت بھی سامنے لے آئے

ذوالقرنین سکندر کے رجب بٹ پر سنگین الزامات، ثبوت بھی سامنے لے آئے

 Mar 26, 2026 12:52 AM |
حمزہ علی عباسی کی رشتہ ایپ نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی

حمزہ علی عباسی کی رشتہ ایپ نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی

 Mar 25, 2026 11:15 PM |
ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

 Mar 25, 2026 07:43 PM |

متعلقہ

Express News

آبنائے ہرمز کھولنے کیلیے برطانیہ میں اہم فوجی مذاکرات؛ 30 ممالک کی شرکت متوقع

Express News

امریکا ایران جنگ بندی مذاکرات؛ مصر نے بھی میزبانی کی پیشکش کردی

Express News

ایران کے اسرائیل کے سب سے بڑے پاور پلانٹ پر تابڑ توڑ میزائل حملے

Express News

جنگ بندی کی امریکی تجاویز مسترد؛ ایران نے اپنی 5 شرائط پیش کردیں

Express News

جو ممالک جنگ میں فریق نہیں انکے جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے دیں گے؛ ایران

Express News

امریکا کی جنگ بندی تجاویز موصول؛ پاکستان یا ترکیہ میزبان ہوسکتے ہیں؛ ایرانی عہدیدار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو