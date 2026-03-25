ایرانیوں کو حکومت کیخلاف بغاوت پر اکسانے کی نیتن یاہو کی تجویز کو ٹرمپ نے مسترد کر دیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ایرانی عوام کو بغاوت پر اکسانے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر کو تجویز دی تھی کہ ایران کے عوام سے حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کی مشترکہ اپیل کؤی جائے۔
اسرائیلی وزیراعظم نے یہ تجویز گزشتہ ہفتے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے اس وقت دی تھی ہوئی جب اسرائیل نے ایران کے اہم عہدیداروں کو نشانہ بنایا جن میں علی لاریجانی اور غلام رضا سلیمانی شامل ہیں۔
نیتن یاہو نے مؤقف اختیار کیا تھا کہ ایرانی حکومت اس وقت افراتفری” کا شکار ہے اور یہ بہترین موقع ہے کہ عوامی بغاوت کو ہوا دی جائے جس کے لیے امریکا اور اسرائیل کو مل کر ایرانی عوام سے سڑکوں پر آنے کی اپیل کرنی چاہیے۔
تاہم صدر ٹرمپ نے اس تجویز پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس اپیل سے ایران میں بڑے پیمانے پر خونریزی پھیل سکتی ہے کیونکہ پاسداران انقلاب مظاہرین کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کر سکتی ہے۔
البتہ دونوں رہنماؤں نے متبادل حکمت عملی پر اتفاق کیا کہ اگلے دن صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا خاص طور پر ایرانی تہوار کے دوران عوامی ردعمل دیکھا جائے گا یہ تہوار عام طور پر بڑے اجتماعات کے ساتھ منایا جاتا ہے اس لیے امید تھی کہ احتجاجی مظاہرے سامنے آ سکتے ہیں۔
یاد رہے کہ جنگ کے 25 دن گزر جانے کے باوجود تاحال ایران میں کوئی بڑی عوامی تحریک سامنے نہیں آئی۔ نہ ہی بڑے پیمانے پر احتجاج دیکھنے میں آیا اس کے بعد امریکی اور اسرائیلی حکام اس نتیجے پر پہنچے کہ ایرانی عوام اب بھی خوف کا شکار ہیں۔