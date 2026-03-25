ایرانیوں کو حکومت کیخلاف بغاوت پر اکسانے کی نیتن یاہو کی تجویز کو ٹرمپ نے مسترد کر دیا

جنگ کے 25 روز گزر جانے کے باوجود ایران میں حکومت کیخلاف کوئی بڑا مظاہرہ نہیں ہوا

ویب ڈیسک March 26, 2026
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ایرانی عوام کو بغاوت پر اکسانے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر کو تجویز دی تھی کہ ایران کے عوام سے حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کی مشترکہ اپیل کؤی جائے۔

اسرائیلی وزیراعظم نے یہ تجویز گزشتہ ہفتے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے اس وقت دی تھی ہوئی جب اسرائیل نے ایران کے اہم عہدیداروں کو نشانہ بنایا جن میں علی لاریجانی اور غلام رضا سلیمانی شامل ہیں۔

نیتن یاہو نے مؤقف اختیار کیا تھا کہ ایرانی حکومت اس وقت افراتفری” کا شکار ہے اور یہ بہترین موقع ہے کہ عوامی بغاوت کو ہوا دی جائے جس کے لیے امریکا اور اسرائیل کو مل کر ایرانی عوام سے سڑکوں پر آنے کی اپیل کرنی چاہیے۔

تاہم صدر ٹرمپ نے اس تجویز پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس اپیل سے ایران میں بڑے پیمانے پر خونریزی پھیل سکتی ہے کیونکہ پاسداران انقلاب مظاہرین کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کر سکتی ہے۔

البتہ دونوں رہنماؤں نے متبادل حکمت عملی پر اتفاق کیا کہ اگلے دن صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا خاص طور پر ایرانی تہوار کے دوران عوامی ردعمل دیکھا جائے گا یہ تہوار عام طور پر بڑے اجتماعات کے ساتھ منایا جاتا ہے اس لیے امید تھی کہ احتجاجی مظاہرے سامنے آ سکتے ہیں۔

یاد رہے کہ جنگ کے 25 دن گزر جانے کے باوجود تاحال ایران میں کوئی بڑی عوامی تحریک سامنے نہیں آئی۔ نہ ہی بڑے پیمانے پر احتجاج دیکھنے میں آیا اس کے بعد امریکی اور اسرائیلی حکام اس نتیجے پر پہنچے کہ ایرانی عوام اب بھی خوف کا شکار ہیں۔

 
ذوالقرنین سکندر کے رجب بٹ پر سنگین الزامات، ثبوت بھی سامنے لے آئے

ذوالقرنین سکندر کے رجب بٹ پر سنگین الزامات، ثبوت بھی سامنے لے آئے

 Mar 26, 2026 12:52 AM |
حمزہ علی عباسی کی رشتہ ایپ نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی

حمزہ علی عباسی کی رشتہ ایپ نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی

 Mar 25, 2026 11:15 PM |
ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

ترک اداکارہ ہانڈے ارچل منشیات کیس میں زیرِ حراست، کئی معروف شخصیات بھی شامل

 Mar 25, 2026 07:43 PM |

متعلقہ

Express News

آبنائے ہرمز کھولنے کیلیے برطانیہ میں اہم فوجی مذاکرات؛ 30 ممالک کی شرکت متوقع

Express News

امریکا ایران جنگ بندی مذاکرات؛ مصر نے بھی میزبانی کی پیشکش کردی

Express News

ایران کے اسرائیل کے سب سے بڑے پاور پلانٹ پر تابڑ توڑ میزائل حملے

Express News

جنگ بندی کی امریکی تجاویز مسترد؛ ایران نے اپنی 5 شرائط پیش کردیں

Express News

جو ممالک جنگ میں فریق نہیں انکے جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے دیں گے؛ ایران

Express News

امریکا کی جنگ بندی تجاویز موصول؛ پاکستان یا ترکیہ میزبان ہوسکتے ہیں؛ ایرانی عہدیدار

