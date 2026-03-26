کراچی، مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی شروع، موسم خوشگوار

آئندہ چند گھنٹوں کے دوران شہر کے مزید علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے

اسٹاف رپورٹر March 26, 2026
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔

تفصیلات کے مطابق کلفٹن سی ویو، لیاری اور اس سے ملحقہ علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کے باعث گرمی کی شدت میں کمی آگئی۔

اسی طرح سائیٹ ایریا رشید آباد میں بھی ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ گلشن اقبال، حسن اسکوائر اور طارق روڈ سمیت اطراف کے علاقوں میں بھی بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں کے دوران شہر کے مزید علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے جس سے درجہ حرارت میں مزید کمی متوقع ہے۔
