پی ایس ایل: ’انفینیٹی‘ کے حصول کی جنگ شروع ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے

اسپورٹس ڈیسک March 26, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے گیارہویں ایڈیشن کے آغاز میں صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل 11 کا افتتاحی میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آج شام 7 بجے دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگزمین کے درمیان کھیلا جائے گا۔

ایونٹ میں پہلی مرتبہ آٹھ ٹیمیں ٹرافی ’انفینیٹی‘ کے حصول کے لیے مدمقابل آئیں گی۔

پی سی بی کی جانب سے کفایت شعاری مہم کے تحت پی ایس ایل کے شیڈول میں تبدیلی کی گئی ہے۔

رواں ایڈیشن کے 44 میچز میں سے 22 کراچی اور اتنے ہی میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے۔

ایونٹ کا فائنل میچ 3 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔
