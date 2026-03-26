کراچی؛ کئی روز پرانی 2 لاشیں برآمد، بارش کے پانی میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص ہلاک

پولیس نے تینوں واقعات کے حوالے سے تفتیش شروع کردی ہے

اسٹاف رپورٹر March 26, 2026
کراچی:

شہر قائد میں 2 افراد کی کئی روز پرانی لاشیں برآمد ہوئی ہیں جب کہ بارش کے پانی میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص ہلاک ہوگیا۔

کورنگی کازوے ندی سے ایک شخص کی کئی روز پرانی ڈوبی ہوئی لاش ملی۔ صنعتی ایریا تھانے کی حدود میں لاش ملنے کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی اور قانونی کارروائی کے لیے لاش کو اسپتال منتقل کیاگیا۔

 پولیس کے مطابق ہلاک ہونےوالے شخص کی عمر35 سال کے قریب ہے، جس کی فوری طور پر شناخت ممکن نہیں ہوسکی ۔ بظاہر لاش 7 سے 8 روز پرانی معلوم ہوتی ہے۔

دوسری  جانب ملیرسٹی کےعلاقے مومن آباد فیز ون میں گھر سے ایک شخص کی 3 روز پرانی گلے میں پھندا لگی لاش ملی ہے ۔ پولیس نے واقعے کو خودکشی قرار دیا ہے۔

فرزانہ فاؤنڈیشن اسکول کے  قریب مکان نمبر آر84 کی بلائی منزل سے لاش ملنے کی اطلاع ملتے ہی پولیس پہنچی اور لاش کو اسپتال منتقل کیا، جہاں متوفی کی شناخت 31 سالہ بلال ولد محمد شفیق کے نام سے کی گئی ۔

پولیس کے مطابق متوفی شخص نشے کا عادی تھا، جس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرنے کے بعد گلے میں پھندا لگا کر خود کشی کی۔ قانونی کارروائی کے بعد متوفی کی لاش ورثا کے حوالے کردی  گئی ہے۔

علاوہ ازیں سلطان آباد چینی گودام کے قریب بارش کے پانی سے بھرے ہوئے  گڑھے میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص ہلاک ہوگیا۔

ڈاکس تھانے کی حدود میں حبیب پبلک اسکول چینی گودام کے قریب لاش ملنے کی اطلاع پر پولیس پہنچی اور لاش کو سہراب گوٹھ سرد خانے منتقل کیا۔

پولیس کے مطابق متوفی کی عمر 35 سے 40 سالہ کے درمیان ہے، جس کی فوری طور پر شناخت ممکن نہیں ہو سکی۔
