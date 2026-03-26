پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کانگریس کا غیر معمولی اجلاس ملتوی

پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے جمعہ 27 مارچ کو شیڈول کانگریس کا غیر معمولی اجلاس ناگزیر وجوہات کی بناء پر ملتوی کردیا گیا ہے۔
پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے جاری کردہ باضابطہ نوٹس کے مطابق یہ اجلاس اسلام آباد میں پاکستان اسپورٹس بورڈ کے مقام پر منعقد ہونا تھا، تاہم ممبران کی درخواست اور حکومت کی جانب سے نافذ کردہ کفایت شعاری کی پالیسی کے پیش نظر اسے فی الحال منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
مذکورہ اجلاس 27 مارچ 2026 کو صبح 10:30 بجے ہونا تھا۔
پی ایچ ایف کے مطابق اجلاس کی نئی تاریخ کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا۔
اجلاس کی منسوخی کے حوالے سے تمام کانگریس ممبران کو بذریعہ لیٹر آگاہ کردیا گیا ہے۔