وائٹ ہاؤس کے آفیشل اکاؤنٹ سے شیئر کی گئیں مشکوک ویڈیوز سے تشویش؛ خوف کی لہر دوڑ گئی

یکے بعد دیگرے شیئر ہونے والی دونوں ویڈیوز کی کوئی وضاحت نہیں دی گئی

ویب ڈیسک March 26, 2026
امریکی صدارتی دفتر وائٹ ہاؤس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کی گئی دو پراسرار ویڈیوز نے انٹرنیٹ پر ہلچل مچا دی جن میں سے ایک کو بعد میں حذف بھی کیا گیا۔

وائٹ ہاؤس کے اکاؤنٹ پر پہلی ویڈیو میں ایک مختصر کلپ دکھایا گیا جس میں کیمرہ کسی خاتون کے پاؤں کی طرف تھا اور ایک خاتون کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی کہ کیا یہ جلد شروع ہونے والا ہے۔

اس پوسٹ کو کسی بھی کیپشن کے بغیر شیئر کیا گیا تھا تاہم یہ ویڈیو کچھ دیر بعد وائٹ ہاؤس کے آفیشل اکاؤنٹ سے ہٹا دی گئی تھی۔

جلد ہی دوسری ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں سیاہ اسکرین، شور نما آواز اور ایک لمحے کے لیے امریکی پرچم دکھائی دیا۔ اس ویڈیو کے ساتھ بھی کوئی وضاحت فراہم نہیں کی گئی۔

ان ویڈیوز کو لاکھوں صارفین نے دیکھا اور سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مختلف قیاس آرائیاں سامنے آئیں۔ کسی نے کہا کہ اکاؤنٹ ہیک ہوگیا تو کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ جنگ کا کوئی خفیہ اعلان بھی ہوسکتا ہے۔

تاحال وائٹ ہاؤس کی جانب سے ان ویڈیوز کی وضاحت سامنے نہیں آئی، جس کے باعث سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے۔
