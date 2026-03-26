عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر ہوشربا اضافہ

جنگ اور مذاکرات کے حوالے سے متضاد بیانات نے صورت حال کی غیریقینی میں اضافہ کر دیا

ویب ڈیسک March 26, 2026
مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے باعث عالمی منڈیوں میں تیل قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔

جنگ بندی مذاکرات پر ایران اور امریکا کے متضاد بیانات کے باعث تاحال غیر یقینی صورت حال کا سامنا ہے جس کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگیا۔

برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مزید 5 فیصد اضافہ ہوگیا۔ برینٹ خام تیل کی قیمت جمعرات کو 108 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔

گزشتہ روز مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام کے وقت برینٹ خام تیل کی قیمت 102 ڈالر فی بیرل تھی۔ باوجود اس کے کہ ایران نے کئی آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے۔

جنگ کے 27 روز گزر جانے کے بعد بھی اب تک جنگ بندی مذاکرات کا صحیح معنوں میں آغاز بھی نہیں ہوسکا ہے۔ امریکی صدر نے آج بھی متنبہ کیا ہے کہ یہ ایران کے لیے آخری موقع ہے۔

بی بی سی کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی گروپ ایم یو ایف جی کا کہنا ہے کہ جنگ اور مذاکرات کے حوالے سے متضاد بیانات نے صورت حال کی غیریقینی میں اضافہ کر دیا ہے۔

 
