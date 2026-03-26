ایران میں صورت حال اتنی خراب ہے کہ کوئی بھی نیا سپریم لیڈر بننے کو تیار نہیں، امریکی صدر کا طنز

ایران نے سپریم لیڈر بنانے کی پیشکش کی, میں نے منع کردیا؛ ٹرمپ کی طنزیہ ویڈیو

ویب ڈیسک March 26, 2026
صدر ٹرمپ نے ایران اور وینزویلا کے بعد نئے ٹارگٹ کے بارے میں بتادیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے دوران ایک ایسا مضحکہ خیز دعویٰ کردیا جس نے سب کو حیران کرکے رکھ دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر نے ریپبلکن کی چندہ مہم فنڈ تقریب میں حیران کن اور طنزیہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی قیادت نے غیر رسمی طور پر انہیں اگلا سپریم لیڈر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔

صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران کے اندر موجودہ صورتحال اتنی خراب ہے کہ کوئی بھی سربراہ بننے کا خواہش مند نہیں ہے۔ ایران نے مجھے اس منصب کی پیشکش کی جس پر میں نے شکریہ کے ساتھ جواب دیا کہ نہیں، میں نہیں بننا چاہتا۔

یاد رہے کہ 28 فروری کو اسرائیل کے حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای شہید ہوگئے تھے جن کی جگہ 8 مارچ کو ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای کو نیا سپریم لیڈر بنایا گیا ہے۔

اسرائیل اور امریکا یہ دعویٰ بھی کرچکے ہیں کہ جس حملے میں آیت اللہ خامنہ ای کو ہلاک کیا گیا اسی حملے میں ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای بھی شدید زخمی ہوگئے تھے، ان کی ٹانگ پر چوٹ لگی ہے۔

واضح رہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای سپریم لیڈر بننے کے بعد سے اب تک کبھی منظرعام پر نہیں آئے اور نہ ہی ان کی کوئی تازہ تصویر جاری کی گئی ہے۔ ان کے بیانات بھی پڑھ کر سنائے گئے ہیں۔

 
متعلقہ

آبنائے ہرمز کھلوانے کیلیے فرانس اور 35 ممالک کے وفد کی ویڈیو کانفرنس

عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر ہوشربا اضافہ

ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر فیس وصول کر رہا ہے؛ خلیج تعاون کونسل

وائٹ ہاؤس کے آفیشل اکاؤنٹ سے شیئر کی گئیں مشکوک ویڈیوز سے تشویش؛ خوف کی لہر دوڑ گئی

ایران پاگل ملک ہے، اب معاہدے کیلیے بھیک مانگ رہا ہے؛ ٹرمپ نیٹو پر بھی برہم

