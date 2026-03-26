ایران نے جذبہ خیرسگالی کے تحت آبنائے ہرمز سے 10 جہاز گزرنے دیئے جو ایک تحفہ ہے؛ ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کے اجلاس میں دعویٰ کیا کہ ایران نے آبنائے ہرمز سے 10 آئل ٹینکرز کو خیر سگالی کی علامت کے طور پر گزرنے کی اجازت دیکر مجھے تحفہ دیا ہے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ کہنا تھا کہ ایران کا یہ تحفہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے۔
امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ تیل سے بھرے 8 ٹینکرز آبنائے ہرمز سے گزرے اور پھر ایران نے ماضی کی ایک بات پر معذرت کرتے ہوئے مزید دو جہازوں کو بھی گزرنے کی اجازت دی۔ جس سے مجموعی تعداد 10 ہو گئی۔
بی بی سی کے مطابق صدر نے یہ بھی کہ مجھے ایک معتبر صحافی نے بتایا کہ اس نے آبنائے ہرمز میں 8 جہاز گزرتے دیکھے۔ میرے خیال میں ان (آئل ٹینکرز) پر پاکستانی جھنڈے تھے۔
صدر ٹرمپ کے بقول جس پر میں نے کہا کہ ہم ٹھیک لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔