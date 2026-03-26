پوٹن اور روسی عوام کی حمایت امریکی جنگ میں ہمارا حوصلہ بڑھا رہی ہے، ایرانی صدر

ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے امریکا کے ساتھ جاری جنگ کے دوران روس کی حکومت اور عوام کی جانب سے بھرپور حمایت پر شکریہ ادا کیا ہے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے پیغامات اور روسی عوام کی حمایت ایرانی قوم کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔
انھوں نے مزید کہا کہ یہ حوصلہ افزائی امریکا اور اسرائیل کے ساتھ اس جنگ میں ایرانی عوام کی مزاحمت اور حوصلہ مستقبل میں خطے کے ممالک کے درمیان نئے تعلقات کی بنیاد رکھے گا۔
ایرانی صدر نے اس حمایت پر روسی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعاون نہ صرف موجودہ حالات میں اہم ہے بلکہ مستقبل میں علاقائی سیکیورٹی کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا۔
صدر مسعود پزیشیکیان کا مزید کہنا تھا کہ خطے کے ممالک کو اپنی سیکیورٹی خود یقینی بنانی چاہیے اور بیرونی دباؤ کو مسترد کرنا چاہیے۔
یاد رہے کہ اس سے قبل چند فرانسیسی سمیت عالمی رہنماؤں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ امریکا اور اسرائیل کے ساتھ جنگ میں روس ممکنہ طور پر ایران کی مدد کر رہا ہے تاہم ایران اور روس نے اس کی تردید یا تصدیق نہیں کی تھی۔