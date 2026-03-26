پوٹن اور روسی عوام کی حمایت امریکی جنگ میں ہمارا حوصلہ بڑھا رہی ہے، ایرانی صدر

صدر پوٹن اور روسی عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، صدر مسعود پزیشکیان

ویب ڈیسک March 26, 2026
اسرائیل نے ایرانی صدر کے دفتر پر بڑا حملہ کردیا

ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے امریکا کے ساتھ جاری جنگ کے دوران روس کی حکومت اور عوام کی جانب سے بھرپور حمایت پر شکریہ ادا کیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے پیغامات اور روسی عوام کی حمایت ایرانی قوم کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔

انھوں نے مزید کہا کہ یہ حوصلہ افزائی امریکا اور اسرائیل کے ساتھ اس جنگ میں ایرانی عوام کی مزاحمت اور حوصلہ مستقبل میں خطے کے ممالک کے درمیان نئے تعلقات کی بنیاد رکھے گا۔

ایرانی صدر نے اس حمایت پر روسی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعاون نہ صرف موجودہ حالات میں اہم ہے بلکہ مستقبل میں علاقائی سیکیورٹی کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا۔

صدر مسعود پزیشیکیان کا مزید کہنا تھا کہ خطے کے ممالک کو اپنی سیکیورٹی خود یقینی بنانی چاہیے اور بیرونی دباؤ کو مسترد کرنا چاہیے۔

یاد رہے کہ اس سے قبل چند فرانسیسی سمیت عالمی رہنماؤں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ امریکا اور اسرائیل کے ساتھ جنگ میں روس ممکنہ طور پر ایران کی مدد کر رہا ہے تاہم ایران اور روس نے اس کی تردید یا تصدیق نہیں کی تھی۔

 

 
