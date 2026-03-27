کراچی، ذاتی دشمنی خونی انجام تک پہنچ گئی، فائرنگ سے شہری قتل، ملزم گرفتار

کراچی:
شہر قائد کے علاقے پیرآباد میں فائرنگ کے افسوسناک واقعے میں ایک شہری جاں بحق ہو گیا جبکہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملوث ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔
ایس ایس پی ویسٹ طارق الہیٰ مستوئی کے مطابق فرنٹیئر کالونی میں 45 سالہ رحیم داد ولد رحمان داد کو گولی مار کر شدید زخمی کیا گیا جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور جائے وقوعہ سے سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد اکٹھے کرکے تفتیش کا آغاز کیا گیا۔
پولیس نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے واقعے میں ملوث ملزم محمد کفیل ولد محمد حسین کو گرفتار کر لیا۔
ملزم کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والا لائسنس یافتہ 30 بور پستول اور گولیاں بھی برآمد کر لی گئیں۔
ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم نے انکشاف کیا کہ اس نے ذاتی رنجش کی بنیاد پر فائرنگ کرکے رحیم داد کو قتل کیا۔
پولیس کے مطابق ضابطے کی کارروائی مکمل کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ واقعے کے مزید پہلوؤں پر تفتیش جاری ہے۔
ترجمان ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس کا کہنا ہے کہ شہر میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔