کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے

اسٹاف رپورٹر March 27, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان ہونے والے دو الگ الگ مقابلوں میں تین خطرناک ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ ایک ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔

تفصیلات کے مطابق شاہراہ فیصل کے قریب شہیدِ ملت روڈ پر فیروز آباد پولیس اور شاہین فورس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔

ترجمان ایسٹ پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جس کی شناخت محمد بلال ولد محمد یوسف کے نام سے ہوئی ہے۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کے قبضے سے غیر قانونی پستول، گولیاں، موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی گئی۔

زخمی ملزم کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ اس کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی، پولیس اہلکار پر فائرنگ کرنے والا خطرناک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

پولیس کا کہنا ہے کہ فرار ہونے والے ساتھی کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

دوسری جانب سپر ہائی وے پر حاجی خان گوٹھ رنگ گوٹھ کے قریب بھی پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا جس کے نتیجے میں دو ڈاکو زخمی ہو گئے۔

چھیپا ذرائع کے مطابق زخمی ہونے والے ملزمان کی شناخت طاہر ولد احمد علی اور ایاز ولد عزیز اللہ کے ناموں سے ہوئی ہے، دونوں کی عمر تقریباً 25 سال بتائی جا رہی ہے۔

ریسکیو ٹیموں نے زخمی ڈاکوؤں کو فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کر دیا جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی، پولیس اہلکار پر فائرنگ کرنے والا خطرناک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی، خواجہ اجمیر نگری پولیس مقابلے میں ہلاک ڈاکوؤں کی ملزمہ سمیت شناخت ہو گئی

Express News

کراچی میں پولیس مقابلے، 2 ڈاکو ہلاک، خاتون ساتھی سمیت ایک زخمی ملزم گرفتار

Express News

کراچی، اسکیم 33 میں پولیس مقابلہ، زخمی سمیت 3 ڈاکو گرفتار

Express News

کراچی، ٹارگٹ کلنگ میں لیاری گینگ وار سے وابستہ شخص فائرنگ میں ہلاک

Express News

کراچ، شہر بھر میں مختلف حادثات میں دو افراد جاں بحق، ایک زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو