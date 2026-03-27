کراچی؛ خاتون کو اغواء کرکے زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے والے ملزم کو عمر قید کی سزا

ملزم نے ابراہیم حیدری لے جا کر مقتولہ کو زیادتی کے بعد چھری کے وار سے قتل کر دیا تھا، پراسکیویشن

کورٹ رپورٹر March 27, 2026
کراچی کی مقامی عدالت نے خاتون کو اغواء کرکے زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے کے کیس میں ملزم کو عمر قید کی سزا سنا دی۔

ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی ارشاد حسین نے ڈیفنس کے علاقے سے خاتون کو اغواء کرکے زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے کے کیس کی سماعت کی۔

عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم فیاض کو عمر قید کی سزا سنا دی جبکہ ملزم پر دو لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ جرمانے کی رقم مقتولہ کی ورثاء کو ادا کی جائے۔

عدالت نے عدم شواہد کی بناء پر شریک ملزمہ نسرین کو کیس سے بری کر دیا۔

مقامی عدالت نے نے ریمارکس دیے کہ ملزمہ نسرین کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے ہیں، محض شریک ملزم کے بیان پر سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔

پراسکیویشن نے دلائل دیے کہ ملزم فیاض نومبر 2020 میں ڈیفنس کے علاقے فیز 7 سے انصار بی بی کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، ملزم نے ابراہیم حیدری لے جا کر مقتولہ کو زیادتی کے بعد چھری کے وار سے قتل کر دیا تھا جبکہ مقتولہ کی لاش ایک ماہ بعد ملزم کی نشاندہی پر برآمد ہوئی تھی۔

واضح رہے کہ ملزم کے خلاف گذری تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
