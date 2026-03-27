کراچی میں ہفتے کو تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

آج کراچی میں زیادہ تر دھوپ رہنے کی توقع ہے، محکمہ موسمیات

آفتاب خان March 27, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

مغربی سسٹم کے زیر اثر شہر قائد میں ہفتہ 28 مارچ کو تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سیںٹر پیش گوئی کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی تا درمیانی اور کہیں قدرے تیز بارشیں ہو سکتی ہیں۔

دیہی سندھ کے اضلاع جامشورو، جیکب آباد اور کشمور سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش ہونے کی توقع ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور برفباری کا الرٹ جاری

شدید آندھی اور جھکڑ چلنے کے سبب کمزور املاک کو نقصان پہنچ سکتا ہے جبکہ بارشوں کے دوران آسمانی بجلی بھی گر سکتی ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی میں زیادہ تر دھوپ رہنے کی توقع ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

این ای ڈی یونیورسٹی میں داخلے کی تاریخ کا اعلان، سیٹوں میں بھی اضافہ

Express News

طورخم بارڈ افغان مہاجرین کی واپسی کیلئے کھول دیا گیا

Express News

سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پشاور پولیس نے خاتون منشیات فروش کو گرفتار کرلیا

Express News

کراچی، نارتھ ناظم آباد میں 5 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کرنے والا پڑوسی گرفتار

Express News

وزیراعظم سے ملاقات، ایم کیو ایم کا 28 ویں ترمیم جلد لانے، کراچی پیکیج پر کام تیز کرنے کا مطالبہ

Express News

وزیراعظم سے ملاقات، ایم کیو ایم کا 28 ویں ترمیم جلد لانے، کراچی پیکیج پر کام تیز کرنے کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو