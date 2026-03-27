پی ایس ایل کے نئے دور کا آغاز، قوانین میں بڑی تبدیلی کردی گئی

پاکستان سپر لیگ کے گیارہویں ایڈیشن کے افتتاحی میچ میں ایک نئی اور دلچسپ روایت دیکھنے کو ملی۔
گزشتہ روز لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی اور حیدرآباد کنگزمین کے کپتان مارنس لبوشین ٹاس کے موقع پر دو، دو ٹیم شیٹس کے ساتھ میدان میں آئے۔
دونوں کپتانوں نے ٹاس کے نتیجے کے مطابق اپنی حتمی پلیئنگ الیون کا انتخاب کیا، جو کہ پی ایس ایل کے نئے قوانین کے تحت ممکن ہوا ہے۔
نئے ضابطے کے مطابق ہر کپتان ٹاس سے قبل میچ ریفری کو دو مختلف ٹیم کمبی نیشن جمع کرا سکتا ہے۔
ٹاس کے بعد ان میں سے کسی ایک حتمی ٹیم کا انتخاب کرنا لازمی ہوتا ہے، جس کے بعد بغیر مخالف کپتان کی اجازت ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔
یہ قانون خاص طور پر رات کے میچز کے لیے اہمیت رکھتا ہے، جہاں اوس ایک بڑا عنصر بن جاتی ہے۔
دوسری اننگز میں گیند گیلی ہونے کے باعث اسپنرز کو مشکلات پیش آتی ہیں، جس سے ٹیموں کی حکمت عملی متاثر ہوتی ہے۔
اس نئے اصول کے ذریعے ٹیموں کو بہتر توازن قائم کرنے کا موقع ملے گا، جیسے پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم اضافی فاسٹ بولر شامل کر سکتی ہے، جبکہ دوسری بیٹنگ کرنے والی ٹیم بیٹنگ لائن کو مضبوط بنا سکتی ہے۔
تاہم سیزن کے پہلے میچ میں ہوا اور بادلوں کے باعث اوس کا کوئی خاص اثر دیکھنے میں نہیں آیا۔