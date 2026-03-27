کوئٹہ:
ضلع پشین کے نواحی علاقے یارو میں رشتے کے تنازع پر مسلح افراد نے ایک گھر پر وحشیانہ حملہ کر کے بے دریغ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت تین افراد جاں بحق ہوگئے جبکہ گھر کی ایک اور خاتون شدید زخمی ہوگئی۔
تفصیلات کے مطابق ملزمان نے رشتے کے تنازع کی بنیاد پر محمد نسیم، ان کی بیٹی مسمات (س) اور ان کے بھتیجے شہریار کو نشانہ بنایا۔ مسلح حملہ آوروں نے گھر میں گھس کر فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں محمد نسیم اور ان کا بھتیجا شہریار موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔
بیٹی مسمات (س) بھی زخموں کی تاب نہ لا سکی جبکہ اہلیہ مسمات (م) شدید زخمی ہوئیں، جنہیں فوری طور پر ڈسٹرکٹ ٹیچنگ اسپتال پشین منتقل کیا گیا۔ ملزمان حملے کے فوراً بعد فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی تھانہ یارو کے ایس ایچ او اور پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی، مقتولین کی لاشیں اور زخمی خاتون کو اسپتال پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے تینوں افراد کو مردہ قرار دے دیا۔ پشین پولیس نے فوری طور پر تفتیش شروع کر دی ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
مقتولین کے لواحقین نے رات گئے قومی شاہراہ یارو پر لاشوں کے ساتھ دھرنا دے دیا۔ احتجاج کرنے والوں نے پولیس پر سنگین الزام عائد کیا کہ انہیں رشتے کے تنازع کی پہلے ہی اطلاع دے دی گئی تھی، مگر پولیس نے کوئی پیشگی کارروائی نہیں کی۔
لواحقین کا کہنا ہے کہ جب تک قاتل گرفتار نہیں ہوتے، احتجاج جاری رہے گا اور شاہراہ بلاک رکھی جائے گی۔
یہ واقعہ پشین کے علاقے میں خاندانی اور رشتے کے تنازعات کی خطرناک صورتحال کو ایک بار پھر اجاگر کر گیا ہے۔ مقامی لوگ انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسے تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش جاری ہے اور ملزمان کی شناخت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات تفتیش مکمل ہونے کے بعد سامنے آئیں گی۔
انتظامیہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں پیش کرے گی تاکہ علاقے میں امن قائم رہے اور ایسے افسوسناک واقعات کی تکرار روکی جا سکے۔