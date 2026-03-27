صفورا میں تیز رفتار واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق دوسرا زخمی

واٹر ٹینکر کا ڈرائیور فرار ہو رہا تھا کہ پولیس نے تعاقب کے بعد اسے پکڑلیا اور ٹینکر تحویل میں کرلیا

اسٹاف رپورٹر March 27, 2026
کراچی:

صفورا میں تیز رفتار واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق اور دوسرا زخمی ہوگیا، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کرکے واٹر ٹینکر کو تحویل میں لے لیا۔

ایکسپریس کے مطابق سچل تھانے کے علاقے صفورا رم جھم ٹاور یاسین امام بارہ گاہ کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا جنہیں فوری طور پر چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کردیا گیا۔

حادثے میں جاں بحق شہری کی شناخت 47 سالہ اکرم ولد صاحب اور زخمی کی شناخت 43 سالہ شعبان ولد لقمان کے نام سے ہوئی، حادثے میں جاں بحق اور زخمی کی فوری رہائش معلوم نہ ہوسکی۔

حادثے کے بعد واٹر ٹینکر کا ڈرائیور فرار ہو رہا تھا کہ پولیس نے تعاقب کے بعد اسے پکڑلیا اور ٹینکر تحویل میں کرلیا۔

ایس ایچ او سچل امین کھوسہ کے مطابق گرفتار واٹر ٹینکر کے ڈرائیور کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
